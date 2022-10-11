20大人事詭譎 政治先行「不設接班人」

牽動中共最高權力布局的中共20將於16日登場，北京當局正為此大會做準備。圖為北京一名戴著口罩的女子走在寫著「喜迎二十大」的宣傳口號前。(歐新社)

中共20大 的人事布局，最貼切四字是波譎雲詭，且是前所未見的波譎雲詭。這既表現為各種各樣的流言漫天，其內容聞所未聞的聳動，其傳播範圍廣被境內境外；又表現為外熱內冷，國際和中國社會對中共人事猜測持續不減的熱，但中共黨內似有置身事外的冷。

拿捏中共20大布局的分寸，各路專家列出了不少明規定潛規則，諸如連任規限、「七上八下」等，但還有一些慣例、一些邏輯關係未為重視，比如有個「五小十大」法則，那是逢五則小、逢十必大，有如中共建政日，一般年頭不辦慶祝活動，但逢五如65周年要小慶，逢70周年就要大慶包括閱兵之類。

中共黨代會也應此理，但那是以一屆主要領導人的任期來畫分。任期五年，通常只任兩屆，於是一屆屆的人選，都預有安排，接班換代，早有準備。是以最高領導層即中央政治局常委，五年十年計算得相當清楚，官場上的說法是「到點下課」。

這個50法則，在五年前的中共19大開始模糊，當年習近平 、李克強二人連任，其餘五名政治局常委的進退已不遵此例，那時起不論明裡的準備還是暗中的放風，都有了一個新目標即習近平連任。這種五十法則的變與不變，決定了今天中共最高決策層的布局走向，以及今次中共20大高層人事的三大特點。

特點之一是，人事關鍵，政治先行。這次整個高層人事布局，圍繞習近平的連任而來，除了會前部分地方領導人受到非議的「頌聖」造勢，最重要的是由政治鋪墊決定人事布局。所謂政治鋪墊，就是「兩個確立」，同時出現的「四個意識」「四個自信」「兩個維護」等，只是配套。

習的連任工程，早在19大開始，卻在19屆六中全會有了關鍵之舉，那次通過了中共第三個歷史決議，寫進了「兩個確立」即「確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。這個核心地位和指導地位，預計將寫進中共20大新黨章，成為習連任和中共20大布局的關鍵。

●人事布局 妥協色彩

特點之二是，人事布局，妥協色彩。外間傳說中共黨內鬥爭，以所謂元老為骨幹，再配之以軍隊的以槍指揮黨，以及紅二代及黨內諸派等。那些如武俠小說的情節，在現實中通常難以複製。中共黨內人事有了新的遊戲規則，按中組部長陳希的說法，忠誠度擺到了第一位，然後才有資歷、年齡、政績等考量。

在這個背景下，中共最高領導層的排隊，不再有元老推舉之類說法，而是最高領導人跳脫在外，其他人基本按50法則，再配之以連任規限、「七上八下」等，陣容分別是多一位不多、少一位不少，信手拈來而已。

●接班梯隊 時隱時現

特點之三是，接班梯隊，時隱時現。按照50法則，改革開放過去近40年都講究梯隊接班，也即過去說的「老中青」、「三個梯隊」等，這種安排按照五年準備、十年接班的考量，在廣義上是有接班梯隊的。

但狹義的接班人，指的通常是最高領導人的接班預備者。中共黨史上，接班人安排從來是政爭之源，18大之前，有老一輩壓著，還有接班安排之說，胡春華就曾是所謂隔代接班人。但19大開始不設接班人，20大看來也不會設接班人，原因已相當清晰。