我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

20大人事詭譎 政治先行「不設接班人」

香港特派員李春／專題報導
牽動中共最高權力布局的中共20將於16日登場，北京當局正為此大會做準備。圖為北京一名戴著口罩的女子走在寫著「喜迎二十大」的宣傳口號前。(歐新社)
牽動中共最高權力布局的中共20將於16日登場，北京當局正為此大會做準備。圖為北京一名戴著口罩的女子走在寫著「喜迎二十大」的宣傳口號前。(歐新社)

中共20大的人事布局，最貼切四字是波譎雲詭，且是前所未見的波譎雲詭。這既表現為各種各樣的流言漫天，其內容聞所未聞的聳動，其傳播範圍廣被境內境外；又表現為外熱內冷，國際和中國社會對中共人事猜測持續不減的熱，但中共黨內似有置身事外的冷。

拿捏中共20大布局的分寸，各路專家列出了不少明規定潛規則，諸如連任規限、「七上八下」等，但還有一些慣例、一些邏輯關係未為重視，比如有個「五小十大」法則，那是逢五則小、逢十必大，有如中共建政日，一般年頭不辦慶祝活動，但逢五如65周年要小慶，逢70周年就要大慶包括閱兵之類。

中共黨代會也應此理，但那是以一屆主要領導人的任期來畫分。任期五年，通常只任兩屆，於是一屆屆的人選，都預有安排，接班換代，早有準備。是以最高領導層即中央政治局常委，五年十年計算得相當清楚，官場上的說法是「到點下課」。

這個50法則，在五年前的中共19大開始模糊，當年習近平、李克強二人連任，其餘五名政治局常委的進退已不遵此例，那時起不論明裡的準備還是暗中的放風，都有了一個新目標即習近平連任。這種五十法則的變與不變，決定了今天中共最高決策層的布局走向，以及今次中共20大高層人事的三大特點。

特點之一是，人事關鍵，政治先行。這次整個高層人事布局，圍繞習近平的連任而來，除了會前部分地方領導人受到非議的「頌聖」造勢，最重要的是由政治鋪墊決定人事布局。所謂政治鋪墊，就是「兩個確立」，同時出現的「四個意識」「四個自信」「兩個維護」等，只是配套。

習的連任工程，早在19大開始，卻在19屆六中全會有了關鍵之舉，那次通過了中共第三個歷史決議，寫進了「兩個確立」即「確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。這個核心地位和指導地位，預計將寫進中共20大新黨章，成為習連任和中共20大布局的關鍵。

●人事布局 妥協色彩

特點之二是，人事布局，妥協色彩。外間傳說中共黨內鬥爭，以所謂元老為骨幹，再配之以軍隊的以槍指揮黨，以及紅二代及黨內諸派等。那些如武俠小說的情節，在現實中通常難以複製。中共黨內人事有了新的遊戲規則，按中組部長陳希的說法，忠誠度擺到了第一位，然後才有資歷、年齡、政績等考量。

在這個背景下，中共最高領導層的排隊，不再有元老推舉之類說法，而是最高領導人跳脫在外，其他人基本按50法則，再配之以連任規限、「七上八下」等，陣容分別是多一位不多、少一位不少，信手拈來而已。

●接班梯隊 時隱時現

特點之三是，接班梯隊，時隱時現。按照50法則，改革開放過去近40年都講究梯隊接班，也即過去說的「老中青」、「三個梯隊」等，這種安排按照五年準備、十年接班的考量，在廣義上是有接班梯隊的。

但狹義的接班人，指的通常是最高領導人的接班預備者。中共黨史上，接班人安排從來是政爭之源，18大之前，有老一輩壓著，還有接班安排之說，胡春華就曾是所謂隔代接班人。但19大開始不設接班人，20大看來也不會設接班人，原因已相當清晰。

中共 20大 習近平

上一則

獲頒諾貝爾經濟學獎 美學者睡夢中接到驚喜

下一則

「拯救計畫」雙面刃 拜登發現金救經濟 也引爆通膨

延伸閱讀

中共20大後 德國總理蕭茲傳11月3日訪問中國

中共20大後 德國總理蕭茲傳11月3日訪問中國
美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打
俄侵烏失利 季辛吉：習近平將調整與美關係

俄侵烏失利 季辛吉：習近平將調整與美關係
中國慶十一 官媒：86國領導人向習近平致賀電

中國慶十一 官媒：86國領導人向習近平致賀電

熱門新聞

新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職