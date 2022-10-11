我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中20大人事 新疆書記馬興瑞政治局門票提早到手

飛彈狂襲烏克蘭只是「序曲」 普亭揚言力道還會更猛

「兵戎相見非兩岸選項」 蔡英文：願與北京尋台海和平方法

記者丘采薇、陳政錄／連線報導
中華民國111年「守土衛國，你我同行」國慶大會10日在總統府前舉行，蔡英文總統以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島、韌性國家」為題發表國慶講話。(記者林伯東／攝影)
中華民國111年「守土衛國，你我同行」國慶大會10日在總統府前舉行，蔡英文總統以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島、韌性國家」為題發表國慶講話。(記者林伯東／攝影)

蔡英文總統10日在中華民國111年國慶慶祝儀式上發表國慶講話，「我要呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。」

她強調，「期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。在理性、平等及相互尊重下，我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。」

蔡英文說，台海的和平穩定，是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡英文說，台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。「這一點，我們沒有妥協的空間。」兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。

她指出，「未來兩年，在我任期的最後，我們不僅要持續站穩『四個堅持』的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的『四大韌性』。把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家。」

蔡英文提到，國際社會非常清楚，維護台灣的安全，就是維護區域穩定和民主價值；一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗。

蔡英文表示，這幾年來，為了強化國防戰力與韌性，加速推動國防改革，國防預算也逐年增加。「我們用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友共同維護區域的安全及穩定。」

針對蔡英文總統國慶講話，北京國台辦發言人馬曉光10日回應稱，該談話繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」；強調只有回到「九二共識」的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通。

馬曉光說，民進黨否定「九二共識」，關閉兩岸平等協商大門，又企圖將「兩國論」強加於兩岸協商，說明根本就沒有緩和台海緊張，以對話化解分歧誠意；大陸正告民進黨，「台獨」是絕路，只有回到「九二共識」基礎上，雙方才能對話溝通，兩岸關係才能和平穩定發展。

蔡英文總統10日手持國旗，出席「守土衛國，你我同行」國慶大會。(記者林伯東／攝影...
蔡英文總統10日手持國旗，出席「守土衛國，你我同行」國慶大會。(記者林伯東／攝影)

蔡英文 北京 中華民國

上一則

基輔被轟炸 民眾「冷靜」避難 人潮湧地鐵 童合唱國歌

下一則

研究金融危機Fed前主席及2教授獲諾貝爾經濟學獎

延伸閱讀

台北賓館國慶晚宴 蔡英文為帛琉總統導覽台灣美食

台北賓館國慶晚宴 蔡英文為帛琉總統導覽台灣美食
蔡英文國慶談話 國台辦重申九二共識才能對話

蔡英文國慶談話 國台辦重申九二共識才能對話
短評／蔡英文國慶講話遞橄欖枝 對北京軟硬兼施

短評／蔡英文國慶講話遞橄欖枝 對北京軟硬兼施
加拿大議員率團訪台參加國慶 蔡英文11日接見

加拿大議員率團訪台參加國慶 蔡英文11日接見

熱門新聞

新任發言人毛寧。(取材自中國外交部網站)

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

2022-10-09 13:11
美國政府7日宣布對中國實施新的晶片出口管制。（美聯社）

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

2022-10-09 08:59
紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

2022-10-05 11:06
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數受害者得不到銀行補償

2022-10-05 12:11
副總統賀錦麗的座車3日在前往白宮途中發生小車禍，賀錦麗無恙，圖為她5日出席中康乃狄克州立大學活動。（美聯社）

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

2022-10-06 07:30
在加州的曾家駿（音譯），是少數願意對外分享自己擔任網路審查工作經歷的中國人。（Getty Images）

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

2022-10-09 14:02

超人氣

更多 >
理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言
對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光

對抗通膨 華人樂淘盲盒 1/3價格買餐飲 熱門商品5秒搶光
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高

注意…這5種沙拉醬 會讓血糖飆高
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職