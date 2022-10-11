「兵戎相見非兩岸選項」 蔡英文：願與北京尋台海和平方法

中華民國111年「守土衛國，你我同行」國慶大會10日在總統府前舉行，蔡英文總統以「給世界一個更好的台灣−堅韌之島、韌性國家」為題發表國慶講話。(記者林伯東／攝影)

蔡英文 總統10日在中華民國 111年國慶慶祝儀式上發表國慶講話，「我要呼籲北京 當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。」

她強調，「期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。在理性、平等及相互尊重下，我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；這是我們的共同責任。」

蔡英文說，台海的和平穩定，是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡英文說，台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。「這一點，我們沒有妥協的空間。」兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。北京當局不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠。

她指出，「未來兩年，在我任期的最後，我們不僅要持續站穩『四個堅持』的立場，更要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的『四大韌性』。把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家。」

蔡英文提到，國際社會非常清楚，維護台灣的安全，就是維護區域穩定和民主價值；一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗。

蔡英文表示，這幾年來，為了強化國防戰力與韌性，加速推動國防改革，國防預算也逐年增加。「我們用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，我們不會坐等命運被決定，我們也會和盟友共同維護區域的安全及穩定。」

針對蔡英文總統國慶講話，北京國台辦發言人馬曉光10日回應稱，該談話繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」；強調只有回到「九二共識」的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通。