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中共19屆七中全會 王滬寧說明黨章修訂

記者賴錦宏／綜合報導

被視為中共20大預備會議的19屆七中全會9日登場，新華社報導，中共總書記習近平代表中央政治局向全會作工作報告，並就19屆中央委員會向中共20大的報告討論稿向全會作說明。中央政治局常委王滬寧就「中國共產黨章程（修正案）」討論稿向全會作說明。

中共20大將於16日在北京召開，將選舉出新一屆中央委員會和中央紀律檢查委員會。中共20大閉幕後翌日，新選出的中央委員會將召開20屆一中全會，選出25名政治局委員及其中的七名政治局常委。

據香港明報報導，19屆七中全會9日上午在京西賓館召開。京西賓館道路兩旁，每百公尺範圍設公安執勤，愈近會場，安保愈嚴密。會場十字路口禁止行人通行，馬路兩側站立數十公安、便衣人員，凡路過行人皆被詢問目的地。對面的中央廣播電視總台門前，柳林館路有十多輛警車待命戒備。國海廣場附近路口，警察攔下過路民眾要求查驗身分證件。

報導提到，北京城9日大風降溫，最低氣溫降至攝氏10度以下。從8日夜晚起，京西賓館禮堂前道路，羊坊店西路北向南封路及復興路沿線已開始戒嚴，範圍從全國工會大樓起至國海廣場附近。

中共 20大 公安

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