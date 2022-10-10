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20大「三定」班子、旗幟、道路 30年來最受矚黨代會

香港特派員李春／專題報導
中共20大成了30年來最受關注的一次中共黨代會。圖為中共總書記習近平。 (新華社)
中共20大成了30年來最受關注的一次中共黨代會。圖為中共總書記習近平。 (新華社)

即將召開的中共20大(中國共產黨第20次全國代表大會)，成了30年來最受關注的一次中共黨代會，這種關注主要來自中共人事的特殊變局。但人事變局是一時之舉，更要關注的是由人事特殊變局引動了中國政治的特殊變局。大變局就是大複雜，將之條分縷析，則這次會議不過是個「三定」之會。

選出人選 決定旗幟道路

熟悉中共體制運作者，都知道中共黨政機關新設重組，都要先敲出「三定方案」，即先定職責、定機構、定編制和領導職數，然後才上路運作。中共黨的代表大會，其實也是個「三定」之會，不過忙的是定班子、定旗幟、定道路。中共最新的政治術語，說「旗幟決定方向，道路決定命運」，解釋起來是舉什麼旗決定中共黨的方向，走什麼路決定中國這個國家的命運。但在這政治術語前，還得加上一句前提，即選什麼人決定旗幟、決定道路。這就是中共20大「三定」意義及其邏輯關係。

「三定」是個抽象描述，要透過約八天會期中的三大核心議程來展開和完成，這三大核心議程就是審定中共19屆中央政治局提交的政治報告、修改中共黨的章程、選舉新一屆中央委員會及在其產生後選舉新一屆領導班子。

實事求是地說，改革開放年代後，中共黨的代表大會從來就是程序性大會，從人到事一切都要安排妥貼才會來開會和行事如儀，再也不會像毛澤東當年那樣人或事擺不平，就連會也不開了。所以今天各種流言滿天飛，主要是局外人的各有所思。

戰略調整 邁現代化強國

先看第一要定的，即舉什麼旗。中共黨外不會理解打一面旗幟有什麼方向。但這事在中共政治運作中還真不是小事。所謂旗幟，其實是政治符號，具體到中共20大來說，這旗幟由寫入政治報告，又寫入中共新黨章中一段政治表述來體現，其大致內容是「高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持中國共產黨領導和我國社會主義制度，堅持走中國特色社會主義道路」。

在有了旗幟後，所謂道路，也同樣在政治報告和中共新黨章來收納，其大致要分成兩大部分，一大部分叫戰略規畫，因為中共每次黨代會都要調整大戰略，提出新口號，這回雖說又要有新戰略，但大體上是「邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍之際，制訂全面建成社會主義現代化強國兩步走戰略」。另一大部分就是具體的規畫，本來應是一屆未來五年的，現已擴至可能更遠的「黨和國家事業發展的目標任務和大政方針」。

旗幟跟領導人地位緊密相連，道路看似思路舉措，實則與班子相關，所以中共20大還主要是定班子大會。作為中共換屆大會，人事準備其實從中共19大召開那天已開始，甚至更早，只是中間難免生變，加上各種鬥爭，分門別類的交換，到中共20大最後一天的中央委員會選舉，應是照單全收。至於大會閉幕後舉行的一中全會，主要由新科中央委員來選政治局委員、常委和總書記等，那更是準備充分，按部就班了。

攸關中共未來五年最高權力組成的中共20大即將登場。圖為今年9月30日，中共總書記...
攸關中共未來五年最高權力組成的中共20大即將登場。圖為今年9月30日，中共總書記習近平(中)和國務院總理李克強(左三)出席在人民大會堂舉行的中國國慶招待會。(Getty Images)

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