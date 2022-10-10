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年輕沉穩、外界不熟…丁薛祥受習近平重用 入常大熱門

香港特派員李春／專題報導
現任中共中央政治局委員丁薛祥，是中共20最高領導層熱門人選。(取材自微博)
現任中共中央政治局委員丁薛祥，是中共20最高領導層熱門人選。(取材自微博)

現任中共中央政治局委員丁薛祥，是中共20大進入中共最高領導層人選的大熱門。一旦他成功入列，將是中共中央政治局常委首度的「60後」(1960年後出生者)之一。

丁薛祥除了長得天圓地方，最大特點就是沉穩低調，所以他的家事政績不大為外界知，只有公開簡歷的江蘇南通人，1962年生等。但他在官場上的平步青雲，正是因他沉穩行事，低調作風而來。

丁薛祥的官場履歷，每一個台階都是年輕二字。他37歲就升到地方的廳局級，53歲就進入到中央的正部級，55歲就列身副國級，58歲進入中共中央政治局和中共中央書記處。今次他極可能以60之齡，進入中共最高領導層。

丁薛祥念書的學校，是位於黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區的東北重型機械學院，這個學院如今已不存在，因其在丁畢業三年後，就整體南遷河北秦皇島市，1997年更名為燕山大學了。丁薛祥念書時，東北重機還是機械工業部的部屬院校，現在的燕大已歸屬河北省成了地方院校。

但丁薛祥還是算機械工業部的屬下人員，因他畢業後到上海，1984年在上海材料研究所出任辦公室副主任和共青團所團委書記，是他邁入官場第一道門檻。後來的路徑，有些像韓正由共青團幹部被選拔，由進入上海市府部門，再下掛到區政府再回到上海市核心部門，不過韓正進的是上海市政府副秘書長之門上升，丁薛祥是走中共上海市委副秘書長之門上升，一黨一政。

丁薛祥到北京前短暫出任中共上海市紀委書記，是過渡性安排，當年他在中共上海市委書記習近平身邊工作只有大半年，但習近平認定只有他能輔佐，中途將他調到北京，出任中共中央辦公廳主持工作的常務副主任兼國家主席辦公室主任。中共19大，他進入中共中央政治局，實際主持中共南書房的工作了。

執掌中共中央辦公廳，是鋪就了他今天的關鍵。在此之前出任此職的溫家寶、曾慶紅、栗戰書都修成正果，但王剛到點下課，令計劃半道墜馬，各有原因。

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