馬斯克倡設「台灣特區」中國才批妄議 隔天改口贊同

圖為馬斯克 2020年1月出席在特斯拉上海廠Model 3的開工儀式。(路透)

世界首富馬斯克 (Elon Musk)日前接受「金融時報」(Financial Times)訪問時說，建議台灣成為「特別行政區」，將部分控制權交給北京 。中國外交部發言人毛寧9日在例行記者會上答覆媒體詢問時說：「昨天我介紹了中方在台灣問題上的原則立場，當前引發台海局勢緊張動盪的根源，是民進黨 當局勾連外部勢力謀獨挑釁。只有堅決遏制台獨分裂，反對外部勢力干涉，才能維護台海和平穩定。」

馬斯克的特斯拉(Tesla)電動車在中國設有規模龐大的工廠。路透報導，「中國乘用車市場信息聯席會」(China Passenger Car Association，CPCA)9日公布報告指出，特斯拉今年9月間賣出8萬3135輛在中國製造的電動車，刷新單月銷售最高紀錄，比8月份銷售量相比成長大約8%；今年第三季賣出34萬3830輛，也是新紀錄。

上海在6月解封，開始生產特斯拉電動車，再加上特斯拉的德州新廠和德國柏林廠都已經開始運作生產，推升特斯拉在剛結束的第3季交車數字。圖為馬斯克 2019年在特斯拉上海廠的動土儀式上。(美聯社)

馬斯克的「台灣特別行政區」說法7日見報之後，中國外交部先是冷處理，毛寧表示「台灣問題是中國的內政」，中央電視台新聞報導則指馬斯克發表不當言論，「妄議」台灣問題。

但毛寧9日則改變說法，在記者會上答覆媒體詢問時表示，樂意看到越來越多人士理解並支持「和平統一」、「一國兩制」。

毛寧9日在例行記者會上說：「和平統一、一國兩制是我們解決台灣問題的基本方針，是實現國家統一的最佳方式。在確保國家主權安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的合法權益將得到充分保障。中國的統一不會損害任何國家的正當利益，只會給各國帶來更多的發展機遇，給亞太地區和世界繁榮注入更多的正能量。」

對於馬斯克的發言，台灣陸委會表示，馬斯克言論不可接受。毛寧在記者會上說，希望並樂意看到越來越多人士理解和支持和平統一、一國兩制，於民進黨當局的有關言論，則根本不值一駁。

她說：「無論民進黨當局說什麼，都改變不了台灣是中國領土不可分割一部分的基本事實。」

中國駐美大使秦剛8日在推文中感謝馬斯克，推文中並寫道北京希望和平統一及一國兩制。台灣駐美代表蕭美琴8日則在推特發文寫道：「台灣銷售許多產品，但我們的自由與民主是非賣品。」