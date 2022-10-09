認台海衝突無可避免 馬斯克提議台灣構思成特別行政區

特斯拉執行長馬斯克稱，為解決兩岸問題，他建議成立特區，結果台海兩岸都不接受。（美聯社）

美國電動車 大廠特斯拉 執行長馬斯克 （Elon Musk）接受金融時報（FT）主編卡拉芙專訪時表示，台海兩岸衝突「無可避免」，不僅在中國設廠的特斯拉受苦，蘋果公司更會深陷麻煩。至於兩岸問題有解嗎？馬斯克的建議是：構思出某種讓台灣較能接受的「特別行政區」。

馬斯克是在金融時報7日刊出的「與FT共進午餐」專訪中表示上述看法。主編卡拉芙說，馬斯克向來是中國的讚美者，也是投資人，但無法豁免於日益升溫的美中緊張關係，或中共犯台的風險。

馬斯克說，因台灣而起衝突「無可避免」，但他隨即加上一句，衝突引發的後果影響的也不止他一人。任何衝突特斯拉都會被捲入，但他仍認定上海廠還是能供應電動車給大陸的消費者，而不是別處。他還說：「蘋果會陷入很深的麻煩，那是必然的」，而全球經濟也勢必大受衝擊，據他估計可能折損三成。

對於這個世界最複雜的地緣政治難題，馬斯克似乎自認為有解決之道。他說：「我的建議…是為台灣構思出某種特別行政區（special administrative zone），要合理得令人可接受，即使也許不會讓人人皆大歡喜。而這是可能的，我認為很可能，事實上，他們可以做某種比香港更寬容的安排。」

卡拉芙認為，馬斯克的提議不會被採納。

台北稱人民不會接受 北京批妄議

台北陸委會表示，將一個民主國家變成一個專制國家特別行政區的建議，台灣或任何國家人民都不會接受，呼籲馬斯克實際瞭解台灣民主自由的創新發展、與共黨專制市場體制截然不同。

馬斯克的建議，北京也不滿。中國外交部強調，「台灣問題是中國的內政」；大陸央視新聞則指馬斯克發表不當言論，「妄議台灣問題」。

中國外交部發言人毛寧8日在記者會上回答相關提問時稱，「台灣問題是中國的內政。中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針，以最大誠意盡最大努力實現兩岸和平統一。」

央視新聞在報導外交部回應馬斯克上述建議的新聞時， 使用的標題是「馬斯克妄議中國台灣問題，外交部回應」。