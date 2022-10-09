中共19屆七中全會登場 「3明1暗」掀看點

中共20大即將登場，北京街頭已經張燈結綵。(Getty Images)

被視為中共20大 預備會議的中共19屆七中全會9日登場，會議將討論並通過19屆中央委員會向中國共產黨第20次全國代表大會的報告，即俗稱的「20大政治報告」，以及19屆中央紀律檢查委員會工作報告和「中國共產黨章程（修正案）」，並將這三份文件提請16日召開的中共20大審查和審議。

中共20大被視為至少是近20年來最重要的一次中共黨代會，因中共總書記習近平 可望打破江澤民以來所確立的中共領導人十年任期限制。

中共黨史專家高文謙接受美國之音專訪時表示，中共19屆七中全會看點可歸納為「三明一暗」。「三明」即前述三項議題，「一暗」則是七中全會還要確定中共20大主席團常委會的組成人員。

高文謙說，「一暗」才是重中之重，因為主席團常委會是黨代會期間的最高決策機構，重大事項決定要先由常委會定下來，然後傳達到主席團，再傳達到全體代表。但依慣例，主席團常委名單通常要在黨代會召開的前一天才會公布。

9日登場的七中全會，所有中央委員、候補中央委員、中央紀律檢查委員會委員均會出席。按慣例，會議一般為期四天，會議結束當天將發布全會公報。

截至去年底，中共黨員人數超過9671萬，這次20大代表則為2296名，儘管相當於「4萬裡挑一」，但隨著各地20大代表即將進北京參會，多地近期紛為20大代表「臨時惡補」。

北京青年報指出，包括廣西、海南、浙江、河北、天津、江蘇、雲南等地，都已先後為20大代表安排學習培訓班，內容多集中在中共黨章及中共中央關於代表履職的要求、習近平新時代中國特色社會主義思想等。例如，廣西自治區黨委書記劉寧在廣西赴京參會前集中學習動員會上指出，「兩個確立」是中共18大以來最重要的政治成果。

河北省委書記倪岳峰則要求河北的20大代表，要在思想上、政治上、行動上始終與「以習近平為核心的黨中央」保持高度一致。