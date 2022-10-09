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中共19屆七中全會登場 「3明1暗」掀看點

特派記者林則宏／北京報導
中共20大即將登場，北京街頭已經張燈結綵。(Getty Images)
中共20大即將登場，北京街頭已經張燈結綵。(Getty Images)

被視為中共20大預備會議的中共19屆七中全會9日登場，會議將討論並通過19屆中央委員會向中國共產黨第20次全國代表大會的報告，即俗稱的「20大政治報告」，以及19屆中央紀律檢查委員會工作報告和「中國共產黨章程（修正案）」，並將這三份文件提請16日召開的中共20大審查和審議。

中共20大被視為至少是近20年來最重要的一次中共黨代會，因中共總書記習近平可望打破江澤民以來所確立的中共領導人十年任期限制。

中共黨史專家高文謙接受美國之音專訪時表示，中共19屆七中全會看點可歸納為「三明一暗」。「三明」即前述三項議題，「一暗」則是七中全會還要確定中共20大主席團常委會的組成人員。

高文謙說，「一暗」才是重中之重，因為主席團常委會是黨代會期間的最高決策機構，重大事項決定要先由常委會定下來，然後傳達到主席團，再傳達到全體代表。但依慣例，主席團常委名單通常要在黨代會召開的前一天才會公布。

9日登場的七中全會，所有中央委員、候補中央委員、中央紀律檢查委員會委員均會出席。按慣例，會議一般為期四天，會議結束當天將發布全會公報。

截至去年底，中共黨員人數超過9671萬，這次20大代表則為2296名，儘管相當於「4萬裡挑一」，但隨著各地20大代表即將進北京參會，多地近期紛為20大代表「臨時惡補」。

北京青年報指出，包括廣西、海南、浙江、河北、天津、江蘇、雲南等地，都已先後為20大代表安排學習培訓班，內容多集中在中共黨章及中共中央關於代表履職的要求、習近平新時代中國特色社會主義思想等。例如，廣西自治區黨委書記劉寧在廣西赴京參會前集中學習動員會上指出，「兩個確立」是中共18大以來最重要的政治成果。

河北省委書記倪岳峰則要求河北的20大代表，要在思想上、政治上、行動上始終與「以習近平為核心的黨中央」保持高度一致。

中共 20大 習近平

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