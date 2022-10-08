美國9月失業率3.5% 平了半世紀最低紀錄

上月全國新增26.3萬個非農就業機會，成長略為減緩，但失業率下滑；圖為佛州舉辦的大型就業博覽會。(Getty Images)

勞工部7日發布數據，顯示美國9月失業率下滑0.2個百分點至3.5%，與半世紀以來最低水位打平，薪資水準較去年同期上漲5%；但是這些數據反而讓股市當天暴跌，理由是擔憂聯準會 持續緊縮貨幣政策。

就業 增長主要集中在餐飲、醫療保健等業者；而政府機構、零售、運輸、物流等行業，其就業人數則稍有下降。

9月的就業市場已在降溫，非農就業機會增加26萬3000個，增加數較8月少5萬2000個，為去年4月以來最低，薪資成長速度也是去年12月以來最慢；此外，勞動參與率、即就業與尚在尋找工作的民眾比率，則略有下降。

不過美國的勞動力市場依然充滿韌性，研究機構Indeed Hiring Lab經濟研究主管邦克爾(Nick Bunker)表示，就業市場雖然減速，但「沒有失速墜落的跡象」，成長速度已經不若噴射機般快速上升，卻依然是在增長。

亮眼的就業數據當前反而成為壞消息，是因為就業熱絡，雇主招聘壓力增加，只能加薪搶人，這是推高通膨的主要原因之一；而為了抑制通膨，聯準會只能繼續採取貨幣緊縮政策、即升息，除非就業市場冷卻。

資產管理商Janus Henderson研究主管裴榮(Matt Peron)表示，9月就業數據「依然讓聯準會難有喘息空間」；諮詢公司High Frequency Economics首席美國經濟學家魯貝拉·法魯奇(Rubeela Farooqi)則說，預測聯準會11月還會再升息三碼。

聯準會升息很可能導致經濟衰退，失業率上升，逆轉當前的熱絡勢頭；如果要減少衝擊，聯準會必須管控得當，讓經濟得以「軟著陸」，但這是很艱鉅的挑戰；聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)已經示警，抑制通膨「會帶來些許苦痛」。

聯準會希望能將通膨率降至2%以下，但是8月的通膨率仍達8.3%，顯示前方仍有漫漫長路。

受此預期心理影響，股市7日大跌，史坦普500指數 (S&P 500)下跌105點至3640點、跌幅2.8%；道瓊指數(Dow Jones)下跌630點至2萬9297點、跌幅2.11%；納斯達克100指數(Nasdaq-100)下跌421點至1萬652點、跌幅3.8%。