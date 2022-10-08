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過度勞累+挫折感…美國人生產力 驚創史上最大降幅

編譯徐薏茹／綜合7日電
美國今年的生產力創下有史以來的最大降幅，學者認為過度勞累、挫折感、倦怠是其中的一部分原因；圖為舊金山機場的飲食服務員工在航站大樓舉牌罷工。(Getty Images)
美國今年的生產力創下有史以來的最大降幅，學者認為過度勞累、挫折感、倦怠是其中的一部分原因；圖為舊金山機場的飲食服務員工在航站大樓舉牌罷工。(Getty Images)

數據顯示，美國國內的勞動生產力不如前一年，工作效率降低，經濟學者指出，這樣的趨勢最終將對國家的整體福祉造成深遠的影響。

求職網站ZipRecruiter首席經濟學者朱莉婭·波拉克(Julia Pollak)指出，在經歷這幾年的動盪不安後，經濟厭倦感已經深植於勞工之間，也反映在數據上。

疫情爆發期間，短短幾周內全國將近2000萬人被解僱，即使工作績效良好、具備職業道德、對公司忠誠度高，仍無法倖免。

經濟風向在接下來幾個月轉變，各行業突然極力招募人力，解僱和裁員比率達到歷史新低，在職員工常常工作到筋疲力盡，招募來的新手經驗較少，薪資卻更高；僱主忽略一些過去會讓員工付出工作代價的東西。

波拉克表示，經歷這一切的勞工開始覺得努力工作與報酬、獎勵沒有關係，「這對擁有頂尖表現的工作者來說，真是寒心。」

結果，今年的生產力創下有史以來的最大降幅；若以年度計算，全國的生產力下滑了4.1%，是政府1948年開始追蹤生產力數據以來的最大跌幅。

波拉克認為過度勞累、挫折感、倦怠是其中的一部分原因，若遲遲未改善，恐怕會有非常嚴重的後果。

波拉克指出，生產力即是驅動經濟的燃料，假使生產力繼續下跌，將導致美國經濟萎縮、生活品質下降、機會減少，創新與創意也將流失。

日本為例，由於人口減少，日本的生產力下跌數年，導致經濟停滯20年。

波拉克表示，倦怠可能產生難以扭轉的惡性循環，讓生產力持續降低，「一旦感覺一切都是徒勞且無意義，要怎麼讓人再次相信努力工作會有回報？」

例如今年22歲的波瑟(Brian Bouser)去年某日在大學上課，突然收到租車公司老闆通知，他的時薪從原本25元被砍到13.5元，沒有給任何解釋。

然而當時各行業都極度缺乏人力，全國的工資都在上漲；波瑟無奈表示自己在疫情開始時已經被解雇過一次，他瞭解現在的公司就是這樣運作，「我以前認為有一份工作會讓我有安全感，現在我不再這麼想了。」

疫情 勞工 日本

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