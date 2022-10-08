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無證客收容系統瀕臨崩潰 紐約市宣布進入緊急狀態

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯宣布全市進入無證移民緊急狀態。(市長辦公室提供)

鑒於當前無證移民浪潮尚無停歇趨勢，紐約市收容系統瀕臨崩潰，市長亞當斯(Eric Adams)7日宣布進入緊急狀態，呼籲聯邦出手援助；德州州長艾伯特(Greg Abbott)則推文稱，將繼續送移民到紐約等民主黨執政的州，直到拜登總統出面解決邊境問題。

連月被送來的無證移民已讓紐約市系統不堪負荷，市長亞當斯7日宣布進入緊急狀態。(美...
連月被送來的無證移民已讓紐約市系統不堪負荷，市長亞當斯7日宣布進入緊急狀態。(美聯社)

亞當斯7日上午頒布緊急行政命令，表示自春季以來，從南部邊境湧入的無證客已超過1萬7000人，預計到本財年末，市府僅人道主義庇護一項就將花費10億元經費，對此感到「相當氣憤」，因為紐約市的同情心不斷「被他人用來謀取政治利益」。

「儘管我們的同情心是無止境的，但城市資源卻不是」，亞當斯表示，為了提供人道主義援助，5500名無證客家庭兒童已在本學年入讀公校，市府也開放42家酒店作為緊急庇護所，還在考慮建設更多的避難中心，並加快把無證客遷往紐約市的永久性可負擔住房。

紐約市在酒店安置無證移民之外，還搭建大型帳篷城，收容外州送來的無證移民。(美聯社...
紐約市在酒店安置無證移民之外，還搭建大型帳篷城，收容外州送來的無證移民。(美聯社)

與此同時，市府還提出將無證客安置在帳篷城(Tent City)，並在與多家郵輪公司交涉，打算將住滿無證移民的郵船停在史泰登島港口；但該計畫卻因費用問題，未與相關郵輪公司達成最終協議。

亞當斯表示，無論是住房還是郵輪，按照目前每日湧入紐約市的無證客數量，全市所有的援助資源都難以長期支撐。

據市府數據，截止目前，全市遊民庇護系統已收留了6萬1000名無證客，若不再加控制的話，預計將在未來一年內超過10萬人，「自這場人道主義危機以來，紐約市依靠自己的力量，採取了快速而緊急的行動，但難以再繼續堅持下去了。」

紐約市在布朗士區濱河地段搭建大型帳篷城，收容外州送來的無證移民。(美聯社)
紐約市在布朗士區濱河地段搭建大型帳篷城，收容外州送來的無證移民。(美聯社)

無證移民多為逃離委內瑞拉獨裁統治和經濟崩盤的難民，他們越過美國邊境進入德州，在德州州長的安排下送往紐約；面對亞當斯7日頒布的行政令，艾伯特則在推文上回應稱，像紐約市這樣的庇護城市，所經歷的只是德州邊境城市每天所面臨的一小部分難題而已。

「我們將繼續向紐約市、華府、芝加哥輸送無證移民，以緩解已不堪重負的邊境地區，直到拜登履行他的職責，確保邊境安全。」

紐約市 邊境 無證客

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