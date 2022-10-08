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國家美術館團隊解謎：「長笛少女」確認非維梅爾所繪

記者胡玉立／綜合報導
國家美術館正式宣布，荷蘭名畫家維梅爾的作品「長笛少女」(見圖)，證實並非維梅爾本人所繪。(取自國家美術館網站)
國家美術館正式宣布，荷蘭名畫家維梅爾的作品「長笛少女」(見圖)，證實並非維梅爾本人所繪。(取自國家美術館網站)

華府國家美術館(National Gallery of Art，NGA)典藏的17世紀荷蘭黃金時代藝術家維梅爾(Johannes Vermeer)四幅畫作中的「長笛少女」(Girl With a Flute)，到底是不是維梅爾的畫，長期以來一直受到懷疑；NGA 7日正式宣布，由策展人、保存者和科學家組成的跨學科團隊，在疫期期間，透過科學分析、藝術歷史考證和觀察，正式確認它不是維梅爾的作品，而是由他同事所繪。

荷蘭專家講解維梅爾真蹟(左)和贗品的區別，主要在於光影的呈現。(美聯社)
荷蘭專家講解維梅爾真蹟(左)和贗品的區別，主要在於光影的呈現。(美聯社)

10月8日至明年1月8日，NGA新展覽「維梅爾的秘密」將可看到研究團隊的最新發現；展覽內容包括NGA三幅維梅爾畫作和已被確認非他所繪的「長笛少女」，以及兩幅NGA收藏的20世紀贗品。

由於維梅爾是全球最受歡迎的畫家之一，正常情況下，觀眾來到國家美術會都會期待看到維梅爾所有作品，畫作若移到保存實驗室頂多一兩天；但前兩年的疫情讓事情改觀。國家美術館北歐繪畫部門負責人兼策展人威斯曼(Marjorie Wieseman) 表示，美術館在疫情期間長期關閉，讓她和同事得以將所有四幅畫同時從牆上取下，在保存實驗室好好分析研究。

維梅爾的傳世之作「倒牛奶的女僕」在荷蘭阿姆斯特丹展出。(美聯社)
維梅爾的傳世之作「倒牛奶的女僕」在荷蘭阿姆斯特丹展出。(美聯社)

全世界只有大約35幅維梅爾畫作，他善於精細描繪限定空間，優美表現物體本身的光影效果及人物真實質感。儘管維梅爾生前備受尊敬，但直到19世紀他的畫作被重新發現後，才被稱為荷蘭黃金時代最偉大畫家之一。「長笛少女」也是在1906年被重新發現，於1942年由美國富商韋德納 (Joseph E. Widener)捐給NGA。

NGA團隊在資深影像科學家德萊尼(John Delaney) 領導下，由現已退休繪畫技術研究保存員吉福德(Melanie Gifford)從歷史面著手，對維梅爾畫作進行複雜分析。威斯曼表示，他們「對維梅爾繪畫過程的理解倍增」，最終得以確定「長笛少女」並非維米爾的作品。

明年2月10日至6月4日，這些畫作也將被送往阿姆斯特丹國立博物館，參與有史以來規模最大的維梅爾回顧展。

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