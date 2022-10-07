泰國托兒所38死慘案 24童喪生…最小僅2歲

泰國6日發生大屠殺事件至少38死，棺木排在太平間，現場擠滿家屬和群情憤慨的民眾。（路透）

泰國 東北部農磨蘭普府(Nong Bua Lamphu)6日發生一起前警察 闖入托兒中心，開槍及用刀殺害民眾的重大屠殺事件，至少38人遇害，其中有24人是兒童，另有12人受傷，釀成泰國歷來死傷最慘重的治安事件。

20幾具裝有死者遺體的棺木，當天晚上被移往當地醫院太平間，等待法醫相驗，現場擠滿了醫護人員、志工、家屬和群情憤慨的民眾。

前警察曾涉毒被開除

當地警方表示，犯下這起泰國史上最血腥屠殺事件的兇手，是一名34歲前警員潘亞(Panya Kamrab)，他因涉嫌持有安非他命而遭到開除，犯罪動機正在調查中。

嫌犯當天早上因涉毒案出庭應訊後，攜帶了一支霰彈槍、一把手槍和一支切肉刀，闖入當地一家托兒中心。

泰國史上最血腥屠殺事件的兇手是34歲前警員潘亞。（美聯社） 泰國6日發生大屠殺事件，一名槍手血洗托兒所，至少38人遇害，其中有24人是兒童。（歐新社）

據一名教師描述，嫌犯先在門口開槍射殺保全人員及數名職員後，隨即衝進一間教室，當時幼童躺在地板上午休。潘亞似乎是想尋找自己的小孩，但是沒找到，就開槍瘋狂濫射。子彈射完後，改揮刀繼續砍殺，受害者絕大多數是四歲以下的幼童，有的甚至只有兩歲，另還有數名教師也遇難。

兇手返家殺妻兒後自盡

據每日郵報(Daily Mail)報導，潘亞行兇後，開車返家，中途還在自家附近槍殺一名旁觀者，並試圖衝撞數名驚慌失措的路人。最後潘亞射殺自己的太太和兒子，放火燒房子後開槍自盡；警方在現場發現五具遺體，包括一名男童以及四名成人，其中兩成人身分尚待確認。

曼谷郵報(Bangkok Post)引述警方訊息指出，潘亞有吸毒和暴力前科，他擔任警察時，同事們均盡量避開他；潘亞曾攻擊同事，還威脅過銀行經理以及射殺別人飼養的犬隻。

泰國總理府發言人阿努查(Anucha Burapachaisri)，總理帕拉育(Prayut Chan-o-cha)7日將親自前往農磨蘭普府，慰問被害者的家屬，同時政府將提供每名死者家屬20萬泰銖、每名重傷者10萬泰銖、每名輕傷者5萬泰銖的補償金額。