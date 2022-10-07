帕克蘭高中血案槍手曝行兇動機：沒人愛我，想毀掉情人節

2018年佛州帕克蘭高中17死17傷的兇手克魯茲認為沒有人愛他，所以他選情人節開火。（美聯社）

2018年2月14日在佛羅里達州帕克蘭鎮(Parkland)道格拉斯高中大開殺戒，造成17死17傷的兇手克魯茲 (Nikolas Cruz)向心理學家坦承，他特意選擇情人節當天犯案，因為他認為沒有人愛他，所以他想要永遠毀掉學校所有人的情人節。

本案於7月開審，檢察官6日播放克魯茲與心理學家的諮詢片段，希望強化檢方論點，說服陪審團克魯茲血腥的謀殺動機並非受無法控制的精神疾病驅使，而是他本人計畫後做出的行為。

克魯茲於一年前認罪，檢方正尋求將他判處死刑。

但要判處克魯茲死刑，必須經由陪審團全體一致通過，否則刑期即降為終身監禁不得保釋；本案陪審團由七名男性、五名女性組成。

被告律師主張，克魯茲的生母在懷他期間大量酗酒，導致克魯茲患有「胎兒酒精症候群」(FASD)，造成大腦功能損傷及終身異常、不穩定，和偶爾的暴力行為，最終犯下槍擊罪行；辯護團隊另外經過幾次嘗試後，終於得以向陪審團陳述，克魯斯聲稱他九歲時曾數度遭到一名鄰居強暴和性騷擾 。

為控方作證的神經心理學家丹尼(Robert Denney)3月為克魯茲做諮詢與檢測 ；稍早丹尼作證時表示他認為克魯茲在檢測時故意表現糟糕，試圖模仿重度腦部功能障礙；6日丹尼再度重申其觀點，指出克魯茲沒有胎兒酒精症候群問題，但有反社會型人格障礙，簡而言之：他是個反社會分子。

丹尼指出克魯茲分得清現實，可以在情況有利於自己時控制自身行為，這一點是反社會人格障礙與思覺失調症(schizophrenia)或妄想(delusion)的區別，後者無法控制其錯誤想法而做出的行為。

檢方在法庭上播放兩段諮詢影片，克魯茲在第一個片段中描述童年時虐待動物的行為。

第二個片段中，丹尼問：「有任何我還沒問過的重要事情嗎？」

克魯茲想了約10秒後答：「我選擇情人節的原因。」他說：「因為我覺得沒有人會愛我。我不喜歡情人節，我想要毀掉大家的情人節。」