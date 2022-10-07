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艾諾獲諾貝爾文學獎 書寫如刀刀切割自己生命

記者陳宛茜／綜合報導
法國作家安妮•艾諾6日獲諾貝爾文學獎。（美聯社）
法國作家安妮•艾諾6日獲諾貝爾文學獎。（美聯社）

諾貝爾文學獎新科得主安妮‧艾諾作品，在中國和台灣都有多本中譯本。根據她真實日記「沉淪」改編的法國電影「情慾告白」(Passion Simple) 去年上映；根據其小說「記憶無非徹底看透的一切」的電影「正發生」(Happening)則於今年5月在美上映。

這兩部小說／電影皆來自安妮．艾諾的真實經歷。2003年出版「記憶無非徹底看透的一切」的台灣大塊文化出版社董事長郝明義說，艾諾在此書描繪自己的墮胎經驗，他閱讀時大為震撼，「很少人會把自己的情緒，像動手術般一步步分解」，向外人袒露自己的私密經驗，「一刀刀切割自己的生命」需要勇氣，而她寫來誠懇、又能吸引讀者讀下去。

郝明義說，出版社還有一些安妮．艾諾的書，會馬上鋪貨上市，也希望繼續爭取續約出版。

「沉淪」也源自安妮‧艾諾真實經歷，描述在巴黎一流大學任教的女主角，和小十歲的已婚俄羅斯男子維持一年多的婚外情。「沉淪」2004年由台灣皇冠出版社出版，書籍介紹這是安妮‧艾諾歷時一年多的真實私人日記，「翻開它，火一般熱烈奔放的情與慾，赤裸裸地呈現眼前」。

皇冠總編輯許婷婷說，皇冠出版安妮‧艾諾兩本小說「位置」與「沉淪」，皆已絕版。但今年「情慾告白」在台上演時，電影片商找上皇冠，她又回頭去看安妮‧艾諾作品。安妮‧艾諾創作都來自自身體驗，如「沉淪」是她自己在1988年所寫的日記。

許婷婷認為，安妮‧艾諾的作品沒有誇張的誇飾，真實面對自己的情感「簡潔卻感到文字的魅力」。如今摘下諾獎，皇冠也打算重新續約。

法國小說家安妮‧艾諾6日獲頒諾貝爾文學獎，桌上陳列她的作品。（Getty Ima...
法國小說家安妮‧艾諾6日獲頒諾貝爾文學獎，桌上陳列她的作品。（Getty Images）

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