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法首位女作家艾諾 奪諾貝爾文學獎 作品爬梳階級不公

編譯莊蕙嘉／綜合報導
安妮‧艾諾是法國首位獲頒諾貝爾文學獎的女性作家，她6日獲知得獎後受訪。（路透）
安妮‧艾諾是法國首位獲頒諾貝爾文學獎的女性作家，她6日獲知得獎後受訪。（路透）

82歲的法國作家安妮‧艾諾(Annie Ernaux) 6日榮獲諾貝爾文學獎及獎金1000萬瑞典克朗(約91萬2600美元)，是首度獲頒文學獎的法國女性作家。諾貝爾委員會在頌詞中盛讚其作品「充滿勇氣與冷靜的洞察，刻畫個人回憶中的根源、疏離與集體限制」。

作品回顧剖析人生

艾諾的作品多數帶有自傳性。委員會解釋得獎原因時表示，她相信寫作的解放力量，一直以平實的文字與多重角度，條理明晰卻不妥協的爬梳人生中關於性別、語言及階級的不公平差異，回顧與剖析過往人生路。

艾諾得知獲獎後表示：「這是極大的榮譽也是極大的責任。」

英文譯本享譽國際

艾諾的第一本小說是1974年的「空衣櫥」，但直到34年後出版「歲月」，再九年後翻譯成英文版，才開始享譽國際文壇，擁有大批讀者和師法者，獲得評審特別點名。

艾諾曾說自己是「她自己的民族學家」，而非小說家，其作品濃厚的自傳色彩亦如是說。她經常引用法國作家普魯斯特的名作「追憶似水年華」，也受法國社會學大師布迪厄影響甚深：以近乎暴力的方式追求真相，也被視為法國思想家盧梭的傳人。

她寫作生涯的前半段，無法勇敢面對前半生中的種種不堪，包含父親突如其來的暴力，她與母親時而緊張時而沉默的關係，性愛初體驗及非法墮胎的過去。

書寫墮胎改編電影

直到1997年的「恥辱」和2000年的半自傳小說「記憶無非徹底看透的一切」，艾諾才分別寫出父親曾一度要殺死母親的那個駭人周日午後，後者以第一人稱描述1960年代年輕女學生的非法墮胎經過，被改編成電影「正發生」(L'événement)，曾榮獲威尼斯影展金獅獎，追憶事過境遷半世紀後，直到今日，一切似乎仍正在發生。到這個階段，艾諾終於能坦然面對所有人生，不論是告解或攻擊，嫉妒或痛苦。

艾諾出生於諾曼第的伊沃托鎮，雙親胼手胝足，好不容易開了家複合式雜貨咖啡店維持生計。她曾就讀魯昂─諾曼第大學及波爾多大學，取得教師資格，當過中學教師。

語言是利刃劃開想像

她形容語言就是把利刃，劃開想像的面紗；而寫作是一種政治行為，讓人睜開眼看見社會的不平等。

1987年的作品「一個女人的故事」以母親為主角，艾諾遊走在小說、社會學與歷史學間的敘事手法，強烈傳達對於母親的崇敬，在艱困的生活中依舊維持尊嚴。

2008年她出版「歲月」，首度以第三人稱寫作，生動反映一個女人及她所處社會的變遷，諾委會盛讚此為傑作，充分展現「時間」在寫作上的力量。

她和兒子共同執導的紀錄片「超棒的八年」今年5月在坎城影展放映，這部由無聲家庭影片剪輯成的一小時影片，搭配她親自配音的不間斷旁白，以另一種形式回顧了作品與人生。

諾貝爾文學獎得主 安妮‧艾諾 資料來源／諾貝爾獎官網、綜合外電
諾貝爾文學獎得主 安妮‧艾諾 資料來源／諾貝爾獎官網、綜合外電

小說 墮胎 坎城影展

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