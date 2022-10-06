戰爭無礙合作 俄女太空人搭美火箭赴太空站

俄國女太空人齊齊娜(左一) 5日搭乘美國太空船SpaceX 赴太空站，這是20多年來第一位俄國太空人從美國升空到國際太空站。(Getty Images)

俄國 女太空人 齊齊娜(Anna Kikina)5日搭美國火箭升空，前往國際太空站，成為20多年來首位從美國到前往太空站的俄國太空人，顯示俄烏戰爭雖讓兩國關係緊張，太空探索的合作照樣進行。

同行的日本太空人若田光一說，「我希望這次發射升空，會為大家照亮佛羅里達的天空」。若田是第五度參與國際太空站的任務。

齊齊娜首度加入太空站任務，另兩位新人也一起升空，到太空站「值勤」五個月 ；他們分別是美國陸戰隊上校妮可曼(Nicole Mann)和海軍上尉卡沙達(Josh Cassada)。

他們搭乘的太空探索公司火箭抵達地球軌道時，妮可曼說，「太棒了！登山之旅很順利，三位新手現在在太空快樂地漂浮。」

SpaceX的Falcon 9火箭搭載Crew5 Dragon太空船，從佛州甘迺迪太空中心順利升空，前往國際太空站。(Getty Images)

太空火箭中午從甘迺迪太空中心升空，預定29小時後於6日抵達太空站，接替4月開始值班的美國和義大利 太空人，明年3月返回地球。

美國太空人盧比歐(Frank Rubio)兩周前從哈薩克搭乘俄國火箭到太空站，齊齊娜從美國升空，是「互惠交換」。

兩國太空總署夏季達成協議，太空人彼此「換座」升空，以便維持兩國在地表420公里軌道太空站的合作。下一次交換座位明年春天進行。

太空總署署長尼爾森說，兩國換座的主要理由是為了安全，萬一太空艙有緊急事故必須全員返回地球，太空站上美俄都還有人駐守。

俄國太空總署官員克瑞卡列夫(Sergei Krikalev)說，俄國對太空站的承諾至少會維持到2024年底，俄國計畫2030年前自己組建一個地球軌道太空站，「但我們都知道，這不是一蹴可幾的事，所以我們大概會繼續」和美國合作。

1994年美國開始搭載俄國太空人到太空站，第一位就是克瑞卡列夫，2003年哥倫比亞號太空梭大災難後，美國終止載人上太空計畫，搭俄國「便車」每座次的代價高達數千萬美元。