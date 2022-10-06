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「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

颶風伊恩來襲 母親家水淹3呎受困 他跳窗游泳45分鐘救援

記者胡玉立／綜合報導

一周前，時速150哩的颶風伊恩(Hurricane Ian)重創佛羅里達州，傳出了許多感人故事，其中之一是受過救援潛水員培訓的佛州居民強尼·勞德(Johnny Lauder)被迫「跳窗」、「潛水」去營救他拒絕撤離的86歲老母親；從母親呼救、到抵達安全住所，足足花了11小時。

勞德的母親凱倫·勞德(Karen Lauder)因為失去了一條腿，需要坐輪椅，暴風雨來襲前，她堅持不肯離開她位於佛州那不勒斯(Naples)的家。勞德4日回憶說：「她又踢又叫，所以我們沒有撤離。」

凱倫的房子在2017年颶風艾瑪(Hurricane Irma)中淹了約六吋深，因此她假設伊恩也會這樣，不料伊恩是美國有史以來最強大的風暴之一，她家淹水逾三呎。凱倫受困後，打電話給兒子勞德求救。

「她說水已深及她的輪椅，淹到了她的肚臍，」勞德說。當時勞德人在距離母親家半哩遠的兒子家，接受過救援潛水員培訓的他，當即跳出窗外，沿路游泳、涉水約45分鐘到母親住處。一路上，他得避開火花四濺的電線桿，還眼看一輛麵包車和幾輛汽車從他身邊飄過。

勞德說，當他走近母親家時，聽到母親尖叫，他「同時感到恐懼和寬慰」，因為不知道是否有重物落在她身上、她是否被困或受傷；但「知道她肺裡還有空氣，至少讓人鬆了一口氣」。

勞德後來看到母親，拍下照片和影片，發給家人，讓他們知道兩人沒事。一張照片中，黑色渾濁的水幾乎淹過了母親肩膀，她張著嘴直視鏡頭；另一張照片，她躺在高過水線的桌子上，用床單裹著保暖。另外還有她坐在輪椅上被推入水中、救援幾乎完成的照片。

勞德說，他們等了三小時水才消退，才用輪椅推母親上街；當水深有幾呎深時，他把自己20歲的小兒子叫來，一起把奶奶推到安全處。凌晨1時左右，即凱倫向勞德求救約11小時後，他們終於到達勞德大兒子家。

勞德說，他母親後來被送往醫院，她有些感染，但「得到治療，現在躺在柔軟舒適的床上。她很好」。

勞德在邁阿密的嫂嫂克拉克(Cassandra Clark)為勞德、他母親和兒子在GoFundMe設置募款專頁。克拉克寫道：「我們感謝家人身體狀況良好，但他們在這場風暴中失去一切，不幸的是，他們沒有任何租房保險。」截至4日，已募到逾1萬7000元。

勞德希望人們今後都明白及時撤離；「我媽已改口說她下次會撤離，」他說：「我希望大家從別人的錯誤中吸取教訓，而不是從自己的錯誤中吸取教訓。」

颶風伊恩 佛州 風暴

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