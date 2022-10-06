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夏普里斯2摘桂冠 因實驗失去1眼…天才柏托齊 是搖滾好手

編譯中心／綜合6日電

曾於2001年獲頒諾貝爾化學獎的美國學者夏普里斯(K. Barry Sharpless)，5日第二度獲此殊榮。他也成為第五位兩度獲頒諾貝爾獎的個人。與他同獲該獎的美國學者柏托齊(Carolyn R. Bertozzi)則是搖滾好手。

在夏普里斯之前，曾兩度摘諾貝爾桂冠殊榮的個人包括波蘭裔法國籍的瑪里．居禮(Marie Curie)贏得1903年物理獎和1911年化學獎；美國的巴丁(John Bardeen)1956、1972年獲物理學獎；英國的桑格(Frederick Sanger)1958、1980年獲化學獎；美國的鮑靈(Linus Pauling)則贏得1954年化學獎和1962年和平獎。

84歲的夏普里斯1941年4月28日出生於費城。1968年獲得史丹福大學博士學位。他以對不對稱合成的研究廣為人知，以夏普萊斯的名字命名了三個化學反應：即催化不對稱環氧化反應、二羥基化反應和氨羥化反應。

2001年，憑藉在手性催化氧化反應方面的卓越貢獻，夏普里斯和美國科學家威廉·諾爾斯、日本科學家野依良治一起獲得該年度的諾貝爾化學獎。

近年來他引入新概念點擊化學，成為藥物開發和分子生物學的諸多領域中最為有用和吸引人的合成理念之一。基於他對點擊化學的突出貢獻，早就有分析公司預測他將二度獲得諾貝爾化學獎，這一預測果然在2022年成真。

夏普里斯於1970年在麻省理工學院謀得一份助理教授職位後不久，便在一次實驗中失去了一隻眼睛。一天凌晨，他準備從實驗室回家時，想去隔間看看同事在做什麼，一位研究生正在對核磁共振管作火焰密封。此時核磁管發生爆炸，玻璃碎片粉碎了夏普里斯一隻眼睛的眼角膜，穿透了視網膜，並且導致眼球被部分刺破。這隻眼睛從此失去了功能性視力。

與夏普里斯同獲諾貝爾化學獎的美國學者柏托齊除了是一名化學家，也是搖滾樂愛好者。她在33歲就獲得麥克阿瑟天才獎。在2010年，她成為首位獲得勒梅爾森-麻省理工學院獎的女性。

柏托齊1966年10月出生，父親是麻省理工學院的物理學教授，但她進入哈佛大學後，一度想主修音樂。「我父母不希望我這麼選擇。我的一個親戚從事音樂事業，最後卻靠在銀行上班來付房租。我不太敢違抗他們」。

於是，柏托齊選擇了包括數學和科學課程在內的醫學預科課程，並在大學一年級結束時決定主修生物學。

但她的音樂事業並未半途而廢。當許多同學在餐館做服務員以支付大學費用時，她在重金屬搖滾樂隊裡演奏電子琴並伴唱。那是20世紀80年代，她所在的樂隊經常在大學派對等活動中演奏自己的金屬搖滾或流行歌曲。

夏普 諾貝爾獎 史丹福大學

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