「點擊化學」助益癌症標靶藥物 美國丹麥3學者同獲化學諾獎

讓化學化繁為簡 資料來源／諾貝爾獎官網 製表／莊蕙嘉

諾貝爾化學獎5日揭曉，美國史丹福大學教授卡洛琳．柏托齊、丹麥哥本哈根大學教授梅爾達以及美國斯克里普斯研究所學者夏普 里斯三人同享殊榮，平分獎金1000萬瑞典克朗(約91萬2600美元)。諾貝爾委員會指出，三位化學家在「點擊化學與生物正交化學」的貢獻，讓化學進入實用主義時代，在製藥，尤其是癌症 標靶藥物、基因定位等領域助益良多。

81歲的夏普里斯是諾貝爾獎 史上第二位二度獲頒化學獎的學者，亦是諾貝爾獎創辦以來第五位二度獲獎的個人，他因開創點擊化學研究，2001年獲化學獎肯定。此前英國學者桑格也曾於1958及1980年兩度獲諾貝爾化學獎。

首開先例的居禮夫人先後獲得物理獎和化學獎。美國的鮑林則是先後獲頒化學獎和和平獎，也是跨界高手。

柏托齊是189位諾貝爾化學獎歷來得主中第八位女性得主。她的父親是麻省理工學院物理系教授，原本寄望女兒申請成為學妹，結果柏托齊選擇哈佛，姊姊去了普林斯頓。柏托齊在哈佛還玩樂團，是鍵盤手，後來在柏克萊加州大學拿到博士。她說，當時還沒有「生化」的概念，而是叫「化學─生物」。

柏托齊接到諾委會電話時說：「我真的很驚訝，我現在坐著，幾乎不能呼吸。」

梅爾達的同事及學生聽聞他獲得殊榮，一早蜂擁至他的研究室道賀。他接受諾委會訪問時表示，化學是用來描繪現實世界的一門學問，希望能吸引更多年輕人加入。梅爾達說：「現實世界比起我們化學家所能想像的，還要複雜得多。探究世間萬物運作非常具挑戰性，但也相當充實」。

諾委會在記者會開宗明義指出，今年的化學獎精神在於「化繁為簡」。夏普里斯和梅爾達為點擊化學奠定研究基礎，讓分子瞬間結合，既快又有效率。柏托齊則將點擊化學發展至新層面，應用於活的有機體，開發「生物正交化學」。

化學家一直以來都渴望建立更複雜的分子結構，以製藥研究而言，常需要人為製造帶有藥物特性的天然分子，相關的分子研究雖多，但皆相當耗時，研發成本也高。

夏普里斯開發的點擊化學以簡單且確實的形式，建立快速化學反應，而且能避免不必要的副產品出現。

接著梅爾達和夏普里斯分別更進一步發展點擊化學，利用一價銅離子催化疊氮化物和炔烴作用形成共價鍵，生成雜環三唑類化合物化學反應(CuAAC)。這個精巧有效的化學反應如今廣為應用，除製藥和基因定位，也能用來開發實用性更高的材料。

柏托齊則將點擊化學更上層樓，使用在有生命的有體機上，並將細胞表面的聚醣染色，創造出作用於生物體內，但不干擾生物本身化學過程的化學反應，命名為「生物正交化學」(bioorthogonal chemistry)，這項研究對於開發癌症標靶藥物極有幫助。

諾貝爾化學委員會主席奧維斯特表示：「今年的化學獎研究非著眼於極度複雜的物質，而是容易簡單的。機能分子能夠透過直接的方式建構」。