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「點擊化學」助益癌症標靶藥物 美國丹麥3學者同獲化學諾獎

編譯莊蕙嘉／綜合報導
讓化學化繁為簡 資料來源／諾貝爾獎官網 製表／莊蕙嘉
讓化學化繁為簡 資料來源／諾貝爾獎官網 製表／莊蕙嘉

諾貝爾化學獎5日揭曉，美國史丹福大學教授卡洛琳．柏托齊、丹麥哥本哈根大學教授梅爾達以及美國斯克里普斯研究所學者夏普里斯三人同享殊榮，平分獎金1000萬瑞典克朗(約91萬2600美元)。諾貝爾委員會指出，三位化學家在「點擊化學與生物正交化學」的貢獻，讓化學進入實用主義時代，在製藥，尤其是癌症標靶藥物、基因定位等領域助益良多。

81歲的夏普里斯是諾貝爾獎史上第二位二度獲頒化學獎的學者，亦是諾貝爾獎創辦以來第五位二度獲獎的個人，他因開創點擊化學研究，2001年獲化學獎肯定。此前英國學者桑格也曾於1958及1980年兩度獲諾貝爾化學獎。

首開先例的居禮夫人先後獲得物理獎和化學獎。美國的鮑林則是先後獲頒化學獎和和平獎，也是跨界高手。

柏托齊是189位諾貝爾化學獎歷來得主中第八位女性得主。她的父親是麻省理工學院物理系教授，原本寄望女兒申請成為學妹，結果柏托齊選擇哈佛，姊姊去了普林斯頓。柏托齊在哈佛還玩樂團，是鍵盤手，後來在柏克萊加州大學拿到博士。她說，當時還沒有「生化」的概念，而是叫「化學─生物」。

柏托齊接到諾委會電話時說：「我真的很驚訝，我現在坐著，幾乎不能呼吸。」

梅爾達的同事及學生聽聞他獲得殊榮，一早蜂擁至他的研究室道賀。他接受諾委會訪問時表示，化學是用來描繪現實世界的一門學問，希望能吸引更多年輕人加入。梅爾達說：「現實世界比起我們化學家所能想像的，還要複雜得多。探究世間萬物運作非常具挑戰性，但也相當充實」。

諾委會在記者會開宗明義指出，今年的化學獎精神在於「化繁為簡」。夏普里斯和梅爾達為點擊化學奠定研究基礎，讓分子瞬間結合，既快又有效率。柏托齊則將點擊化學發展至新層面，應用於活的有機體，開發「生物正交化學」。

化學家一直以來都渴望建立更複雜的分子結構，以製藥研究而言，常需要人為製造帶有藥物特性的天然分子，相關的分子研究雖多，但皆相當耗時，研發成本也高。

夏普里斯開發的點擊化學以簡單且確實的形式，建立快速化學反應，而且能避免不必要的副產品出現。

接著梅爾達和夏普里斯分別更進一步發展點擊化學，利用一價銅離子催化疊氮化物和炔烴作用形成共價鍵，生成雜環三唑類化合物化學反應(CuAAC)。這個精巧有效的化學反應如今廣為應用，除製藥和基因定位，也能用來開發實用性更高的材料。

柏托齊則將點擊化學更上層樓，使用在有生命的有體機上，並將細胞表面的聚醣染色，創造出作用於生物體內，但不干擾生物本身化學過程的化學反應，命名為「生物正交化學」(bioorthogonal chemistry)，這項研究對於開發癌症標靶藥物極有幫助。

諾貝爾化學委員會主席奧維斯特表示：「今年的化學獎研究非著眼於極度複雜的物質，而是容易簡單的。機能分子能夠透過直接的方式建構」。

諾貝爾獎 夏普 癌症

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