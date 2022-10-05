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共和黨全黨救沃克 川普控民主黨抹黑

編譯柯立偉／綜合4日電
喬治亞州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克的「墮胎門事件」愈演愈烈。（美聯社）
喬治亞州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克的「墮胎門事件」愈演愈烈。（美聯社）

喬治亞州共和黨籍聯邦參議員候選人沃克的「墮胎門事件」愈演愈烈，共和黨內也掀起一股「全黨救沃克」的風潮，包含前總統川普等重量級政治人物都紛紛表態「相信沃克」。

川普在自己開發的社群媒體「Truth Social」說：「沃克否認相關指控，而我毫不懷疑地相信他」，並表示「沃克正遭受假新聞的誹謗，當中顯然有民主黨人的操作；他們正在試圖毀掉一個在未來將有偉大成就的政治新星，沃克的當選對我們國家及偉大的喬治亞州而言非常重要。」

共和黨參院全國委員會(NRSC)主席、佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)則指出，由於沃克選情看漲，民主黨人因此「啟動誹謗機器」意圖阻止沃克勝利；史考特說：「當民主黨人出現像這樣失敗的狀況時，他們就會撒謊、欺騙、抹黑他們的對手，這就是現在正在發生的事。」

前總統川普（左）出面力挺身陷「墮胎門事件」的共和黨參選人沃克（右），稱這是民主黨...
前總統川普（左）出面力挺身陷「墮胎門事件」的共和黨參選人沃克（右），稱這是民主黨的抹黑招式。（路透）

除川普與史考特外，聯邦參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也說「相信沃克」，多個主張反墮胎的利益團體4日也都發布聲明表示不相信沃克曾為墮胎埋單。

沃克指出，野獸日報(Daily Beast)的相關爆料子虛烏有，團隊會向法院提起誹謗訴訟。

民調機構「五三八」(FiveThirtyEight)指出，通常一旦候選人被醜聞纏身，最終得票表現平均會比原先預測少9%，但此次沃克所涉及的「事件」是否算得上醜聞還有待商榷；因為所謂「醜聞」是客觀犯罪事實或道德不法，但就算沃克真的幫前女友支付墮胎費用，這也沒違法，頂多說他心口不一。

此外，沃克涉及的墮胎門事件最近才爆發，具體影響尚未反映到民調數字上，五三八表示選情最後幾周他們將密切觀察喬州參議員候選人的民調變化。

墮胎 民調 民主黨

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