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力推墮胎議題刺激選情 拜登會醫師商討

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統(中)與賀錦麗副總統(左)4日召集多位政府高層官員與來自全國的醫生會面，希望在期中選舉前，將墮胎問題推向核心地位，力保國會控制權。(歐新社)
拜登總統(中)與賀錦麗副總統(左)4日召集多位政府高層官員與來自全國的醫生會面，希望在期中選舉前，將墮胎問題推向核心地位，力保國會控制權。(歐新社)

在最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)第100天，拜登總統與賀錦麗副總統4日召集多位政府高層官員與來自全國的醫師會面，試圖在期中選舉前，將墮胎問題推向核心地位，力保國會控制權。

拜登問道：「各位，我們現在是在哪個世紀？」他並警告說，保守派的下一步可能會破壞節育權力，「這正是隱私權開始被剝奪的樣子。」

1973年的羅訴韋德案判例是全國墮胎合法化里程碑決定，今年6月24日最高法院將它推翻後，在共和黨帶頭下，至少有14個州禁止大多數情形下的墮胎，其他州則在考慮嚴格限制。醫師們表示，這些法律的影響遠遠超出墮胎，流產護理的問題也已出現了。

民主黨人希望借力使力，利用各方對墮胎限制的憤怒連鎖反應，在期中選舉保住國會多數席位。畢竟最高法院保守派占多數，除非民主黨擴大國會微弱多數，否則無望恢復墮胎權。

拜登總統與賀錦麗副總統4日召集多位政府高層官員與來自全國的醫生會面，希望在期中選...
拜登總統與賀錦麗副總統4日召集多位政府高層官員與來自全國的醫生會面，希望在期中選舉前，將墮胎問題推向核心地位，力保國會控制權。(歐新社)

賀錦麗在會中表示，少數幾個州已開始投票，需要選出更多民主黨人，才有可能通過全國性墮胎法律。她說：「為了制止和扭轉對女性的攻擊，我們需要通過全國性法律，國人需要表達立場，支持所有女性有權選擇生殖醫療。」

白宮正面臨採取更積極措施保護墮胎權的壓力，但也有人擔心若在案件提交最高法院時引發訴訟，可能導致對墮胎的進一步限制。

白宮性別政策委員會(Gender Policy Council)主任兼白宮工作組負責人克萊因(Jennifer Klein)4日發布新備忘錄，概述最高法院針對多布斯訴傑克遜案(Dobbs v. Jackson)墮胎裁決的影響。她寫道：「有近3000萬育齡婦女目前住在實施墮胎禁令的州，其中近2200萬婦女在懷孕六周後就無法獲得墮胎護理。極端墮胎禁令的後果，遠超過墮胎。有報導稱女性在藥局和大學校園被拒絕取得必要處方和避孕藥品。」

共和黨策士威爾遜(Chris Wilson)認為，對法院判決的強烈反應正在消退，削弱了民主黨在期中選舉的機會；但民主黨民意測驗專家萊克(Celinda Lake)說，年輕女性選民登記人數激增，她們今年的投票率有望提高；她說，對墮胎議題立場是候選人之間最明顯的區別之一。

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