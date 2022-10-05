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Zelle可疑交易逾2億元 絕大多數得不到銀行補償

編譯洪毅／綜合4日電
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)
支付平台Zelle頻傳詐騙事件，國會參議員華倫揭露，僅四大銀行過去一年半的可疑交易就超過2億元，且絕大多數當事人得不到銀行補償。(Getty Images)

第三方支付平台Zelle近期頻傳詐騙事件，引起各界關注；國會參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)揭露，不包括全體大型銀行，僅四間銀行的數據，就顯示過去一年半的可疑交易高達2億元以上，而且絕大多數當事人得不到銀行補償。

華倫3日發布的報告指出，去年全年至今年上半年間透過Zelle的交易中，僅計經手的四間銀行：美國銀行(Bank of America)、PNC銀行、Truist、全美銀行(U.S. Bank)，就有19萬2878筆可疑交易，涉及金額達2億1380萬元。

這些數據尚不包括第一資本(Capital One)、摩根大通(JPMorgan Chase)與富國銀行(Wells Fargo)等與Zelle有往來的大型銀行。

可疑交易指的是有當事人稱，轉出去的錢並未得到該當事人本人授權，這可能涉及詐騙情事；但將近20萬筆可疑交易中，只有3500筆的當事人得到銀行補償，而依據「電子資金移轉法」(Electronic Fund Transfer Act)，銀行業有責任那麼做。

銀行業者們過去曾表示，他們不是不願意補償受害者，但是不太願意只要有當事人聲稱被騙就補償，不然可能會出現很多真假難辨的虛假宣稱；但是華倫在報告中稱，就算是「明確未經當事人授權」的款項，也僅有47%得到補償。

Zelle是民眾常用的電子轉帳工具，近來關於歹徒利用Zelle詐騙存款戶的新聞屢見不鮮，但是華倫的報告是第一份提供數據者，而數據顯示，Zelle上的詐騙問題愈發嚴峻。

例如Truist經手的交易中，2020年的可疑交易有9455件，到2021年增至2萬2045件；全美銀行的可疑交易件數則從2020年的1萬4886上升到去年的2萬7702件；PNC銀行的可疑交易2020年有8848件，預估今年會有1萬2300件。

營運Zelle的Early Warning Services則表示，該公司成長迅速，交易件數從2017年的2億4700萬筆增至2021年的18億筆，並且去年的交易總額約達5000億元，安全性99.9%，抱怨詐騙客訴是滄海一粟。

詐騙 華倫 麻州

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