俄記者攝影棚反戰被捕 傳脫逃軟禁成功

奧斯雅尼可娃今年8月10日被俄警拘押，11日出庭，被判軟禁到10月。圖為奧斯雅尼可娃在庭上發言。(Getty Images)

俄羅斯 記者瑪莉娜．奧斯雅尼可娃(Marina Ovsyannikova)3月在國營電視台直播時高舉反烏克蘭 戰爭標語而躍上國際新聞標題，根據俄國 內政部，她攜11歲女兒從居家監禁逃離，目前下落不明，俄國3日將她列入通緝名單。

華盛頓郵報(WP)報導，44歲的奧斯雅尼可娃去處不明，目前也不清楚她如何逃離開審前的居家軟禁；奧斯雅尼可娃原是俄羅斯國營電視台「第一頻道」(Channel One)資深編輯，她3月闖進直播間高舉譴責俄國入侵烏克蘭的標語，大喊「向戰爭說不！」並告訴人民勿相信俄國政府的謊言，這番抗議之舉令人震驚。

奧斯雅尼可娃7月進行第二次抗議，她站在莫斯科市中心克里姆林宮(Kremlin)對面河堤，高舉標語「要死多少孩子，你們才甘願停手？」，並批俄國總統和俄軍是法西斯主義者。

烏克蘭出生的奧斯雅尼可娃因違反抹黑俄軍罪而二度遭罰款，8月因散佈俄軍假消息的控罪而被軟禁在家兩個月，該罪名最高恐被判十年刑期。

俄國媒體報導，她的前夫伊戈爾．奧斯雅尼可娃(Igor Ovsyannikov)1日最先向俄國當局回報她失蹤；伊戈爾接受支持俄國的RT新聞網訪問時表示，他不清楚前妻去向，但稱他女兒沒有護照。

奧斯雅尼可娃與她的前夫4月展開兩個孩子的監護權官司，俄國媒體報導，他們的17歲兒子已聲明想跟父親同住。

「女兒失蹤後，我回報當局，但我目前還未收到官方調查進度的任何回應。」伊戈爾表示：「我打電話給女兒時，她很困惑，回答問題時顯得不太對勁。」