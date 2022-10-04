開戰最大突破 烏軍南部推進40公里

烏克蘭軍隊3日連傳捷報，包括開戰以來在南部最大突破 ，在赫松州推進40公里；俄國 總統普亭 才在日前併吞烏東烏南四州，就有三州遭烏軍反攻，而烏軍持續收復失土，俄國軍民都不知道兩國新的國界在哪裡。

普亭不但面臨兵力和武器不足，也苦於士氣低落和補給落後，國內外的批評聲浪高漲，烏克蘭的反攻卻持續推進，一旦收復某些城鎮，又能重新掌控，形成令他難堪的兩相對比。

烏軍的進展甚為明顯，連向來報喜不報憂的俄國國防部發言人柯納申可夫( Igor Konashenkov)談到赫松地區兩個城鎮 Zolota Balka 和 Oleksandrivka落入烏軍手裡時，都不得不承認「敵人憑坦克數量的優勢，深入我方防線。」

赫松地區平坦，烏克蘭部隊進攻，不像上月反攻在東北部盧甘斯克 的全國第二大城哈爾科夫那麼容易突破，但從夏季開始，就不斷轟擊俄軍補給線，奪回涅伯河西岸的俄軍占領區。

就在兩國邊界來回拉扯之際，俄國國會下議院通過併吞赫松、札波羅熱、盧甘斯克和頓內次克四州的議案；上議院預定4日也將認定這四州「偽公投」結果，完成「併吞」的法定程序。

就如普亭再度動員徵兵30萬，承認「新國土」的動作也過於匆忙展開，這批新國土的範圍到底在哪裡，俄國官員都說不清楚，遑論有效「統治」。

克里姆林宮發言人沛斯可夫說，頓內次克和盧甘斯克的邊界，就是2014年親俄叛軍和烏軍起衝突前的行政分界，而赫松和札波羅熱的界線「未定」，「我們會繼續和當地居民討論。」

俄國資深議員克惹先寧尼可夫( Pavel Krasheninnikov)說，札波羅熱整個行政區都會被併入俄國，包括現在仍在基輔管轄下的地方，赫松也是一樣，接壤尼古拉耶夫(Mykolaiv)的兩個俄軍佔領區也要併入俄國國土。

除了俄國國防部承認已被烏軍搶回的赫松地區，阿汗赫爾斯克(Arkhanhelske)、米若流比夫卡( Myroliubivka)等村鎮都被烏軍插旗，或出現烏軍活動的照片，基輔未立即確認已光復這些失土。