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開戰最大突破 烏軍南部推進40公里

記者張聲肇／綜合報導

烏克蘭軍隊3日連傳捷報，包括開戰以來在南部最大突破 ，在赫松州推進40公里；俄國總統普亭才在日前併吞烏東烏南四州，就有三州遭烏軍反攻，而烏軍持續收復失土，俄國軍民都不知道兩國新的國界在哪裡。

普亭不但面臨兵力和武器不足，也苦於士氣低落和補給落後，國內外的批評聲浪高漲，烏克蘭的反攻卻持續推進，一旦收復某些城鎮，又能重新掌控，形成令他難堪的兩相對比。

烏軍的進展甚為明顯，連向來報喜不報憂的俄國國防部發言人柯納申可夫( Igor Konashenkov)談到赫松地區兩個城鎮 Zolota Balka 和 Oleksandrivka落入烏軍手裡時，都不得不承認「敵人憑坦克數量的優勢，深入我方防線。」

赫松地區平坦，烏克蘭部隊進攻，不像上月反攻在東北部盧甘斯克的全國第二大城哈爾科夫那麼容易突破，但從夏季開始，就不斷轟擊俄軍補給線，奪回涅伯河西岸的俄軍占領區。

就在兩國邊界來回拉扯之際，俄國國會下議院通過併吞赫松、札波羅熱、盧甘斯克和頓內次克四州的議案；上議院預定4日也將認定這四州「偽公投」結果，完成「併吞」的法定程序。

就如普亭再度動員徵兵30萬，承認「新國土」的動作也過於匆忙展開，這批新國土的範圍到底在哪裡，俄國官員都說不清楚，遑論有效「統治」。

克里姆林宮發言人沛斯可夫說，頓內次克和盧甘斯克的邊界，就是2014年親俄叛軍和烏軍起衝突前的行政分界，而赫松和札波羅熱的界線「未定」，「我們會繼續和當地居民討論。」

俄國資深議員克惹先寧尼可夫( Pavel Krasheninnikov)說，札波羅熱整個行政區都會被併入俄國，包括現在仍在基輔管轄下的地方，赫松也是一樣，接壤尼古拉耶夫(Mykolaiv)的兩個俄軍佔領區也要併入俄國國土。

除了俄國國防部承認已被烏軍搶回的赫松地區，阿汗赫爾斯克(Arkhanhelske)、米若流比夫卡( Myroliubivka)等村鎮都被烏軍插旗，或出現烏軍活動的照片，基輔未立即確認已光復這些失土。

俄國 普亭 盧甘斯克

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