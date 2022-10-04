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戰事升級？俄核武火車畫面曝 Telegram可看到移動中

編譯洪毅／綜合3日電
俄國防部上月16日公布的在阿拉斯加附近北冰洋的楚科奇海附近軍演的海岸防衛飛彈發射。(路透)
俄國防部上月16日公布的在阿拉斯加附近北冰洋的楚科奇海附近軍演的海岸防衛飛彈發射。(路透)

烏俄戰爭升級為核戰爭的疑雲瀰漫，現在傳出，俄軍有關核武的陸、海部隊均已啟程；波蘭軍事諮詢商Rochan Consulting分析師穆席卡(Konrad Muzyka)表示，這些舉措就算不是在為入侵做準備，也是戰事升級的凶兆。

前中央情報局(CIA)局長裴卓斯(David Petraeus)則說，美國及北約(NATO)盟友不可能對俄羅斯動用核武坐視不管，如果俄國真的動用核武器，將會殲滅所有跨過俄國國界、越雷池一步的俄軍。

「每日郵報」3日報導，由親俄的Telegram帳號「Rybar」2日發布的一段影片顯示，一長列的火車載運著BPM-97裝甲運兵車等軍事載具，而且運送的這些軍事載具均強化砲塔、伏擊、防地雷、防毒等設施。

這些武器據信隸屬於俄羅斯國防部第12管理總局(12th Chief Directorate)，這個直屬國防部的機構負責儲存、維護俄國戰略火箭軍的武器，也就是包括核武在內的各式飛彈。

這支部隊的武器自入侵烏克蘭迄今，極少部署到前線，因而引起軍事學者警覺；穆席卡表示，運輸與核武器有關的軍事設備，不必然代表準備部署核武，況且這些武器也可能與2019年時就已宣布，預定將在今年舉行的「雷霆」(Grom)軍事演習有關。

但是穆席卡說，這依然是戰事凶兆，因為雷霆演習的主要目的，就是核戰爭爆發時的三軍協同應對；他說，這恐怕是莫斯科當局釋出訊號，即俄羅斯不會吝於升級戰爭。

另一項不妙的事件是，北約指原先駐紮在白海(White sea)、今年7月才剛下水的奧斯卡級核動力巡弋飛彈潛艦「別爾格羅德號」(K-329 Belgorod)「失蹤」，可能已經啟程，推斷是準備往北冰洋的喀拉海(Kara sea)演練；該型潛艦能夠在水中引爆核彈，造成可以摧毀沿岸城鎮的海嘯。

雖然烏克蘭並非北約成員國，不會觸發受到攻擊時的共同防禦條款；但是裴卓斯2日接受美國廣播公司(ABC)訪問表示，俄羅斯動用核武是「恐怖情境」，北約「不能坐視不管，必須有所回應」，將會殲滅所有在烏國的俄軍，包括黑海艦隊。

俄羅斯 北約 俄國

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