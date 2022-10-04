戰事升級？俄核武火車畫面曝 Telegram可看到移動中
烏俄戰爭升級為核戰爭的疑雲瀰漫，現在傳出，俄軍有關核武的陸、海部隊均已啟程；波蘭軍事諮詢商Rochan Consulting分析師穆席卡(Konrad Muzyka)表示，這些舉措就算不是在為入侵做準備，也是戰事升級的凶兆。
前中央情報局(CIA)局長裴卓斯(David Petraeus)則說，美國及北約(NATO)盟友不可能對俄羅斯動用核武坐視不管，如果俄國真的動用核武器，將會殲滅所有跨過俄國國界、越雷池一步的俄軍。
「每日郵報」3日報導，由親俄的Telegram帳號「Rybar」2日發布的一段影片顯示，一長列的火車載運著BPM-97裝甲運兵車等軍事載具，而且運送的這些軍事載具均強化砲塔、伏擊、防地雷、防毒等設施。
這些武器據信隸屬於俄羅斯國防部第12管理總局(12th Chief Directorate)，這個直屬國防部的機構負責儲存、維護俄國戰略火箭軍的武器，也就是包括核武在內的各式飛彈。
這支部隊的武器自入侵烏克蘭迄今，極少部署到前線，因而引起軍事學者警覺；穆席卡表示，運輸與核武器有關的軍事設備，不必然代表準備部署核武，況且這些武器也可能與2019年時就已宣布，預定將在今年舉行的「雷霆」(Grom)軍事演習有關。
但是穆席卡說，這依然是戰事凶兆，因為雷霆演習的主要目的，就是核戰爭爆發時的三軍協同應對；他說，這恐怕是莫斯科當局釋出訊號，即俄羅斯不會吝於升級戰爭。
另一項不妙的事件是，北約指原先駐紮在白海(White sea)、今年7月才剛下水的奧斯卡級核動力巡弋飛彈潛艦「別爾格羅德號」(K-329 Belgorod)「失蹤」，可能已經啟程，推斷是準備往北冰洋的喀拉海(Kara sea)演練；該型潛艦能夠在水中引爆核彈，造成可以摧毀沿岸城鎮的海嘯。
雖然烏克蘭並非北約成員國，不會觸發受到攻擊時的共同防禦條款；但是裴卓斯2日接受美國廣播公司(ABC)訪問表示，俄羅斯動用核武是「恐怖情境」，北約「不能坐視不管，必須有所回應」，將會殲滅所有在烏國的俄軍，包括黑海艦隊。
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