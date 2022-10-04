帕博挑戰不可能 從4萬年前骨頭追歷史

人類基因密碼研究在1990年代發展迅速，但這有賴於原始DNA 的新鮮樣本。帕博對我們祖先古老、退化和受汙染的遺傳物質感興趣，許多人認為這是個不可能的挑戰，但他第一次能夠對一塊4萬年前的骨頭進行DNA定序，結果發現主要生活在歐洲和西亞的尼安德塔人，跟現代人類和黑猩猩不同。

帕博的研究集中在古人類，包括我們智人在內的現代人類群體，也包含我們已滅絕的親戚。

他開創了從尼安德塔人骨骼中提取、測序和分析古代DNA的方法之後，於2010年首次公佈了他的發現。當時，帕博稱「發現第一個版本的尼安德塔人基因組，是圓了一個長期的夢想。」

受益於帕博的工作，此後科學家們才得以將尼安德塔人的基因組與當今人類的基因記錄進行比較。

尼安德塔人進化於40萬多年前，很可能來自更早的祖先海德堡人。從地中海到西伯利亞地區，都曾留下尼安德塔人的足跡，而且他們非常聰明，擁有比現代人更大的大腦。

尼安德塔人DNA與世界不同地區現代人DNA進一步對比後顯示，尼安德塔人DNA與來自歐洲或亞洲的人類更接近，這顯示智人在大約7萬年前離開非洲後，與尼安德塔人交配並有了後代。

這意味著有1%到4%的現代人類DNA來自尼安德塔人，影響我們身體對感染的免疫反應能力。

至於帕博另發現古人類丹尼索瓦人，證明智人也跟丹尼索瓦人繁衍後代。在東南亞 部分地區，高達6%的人擁有丹尼索瓦人的DNA。

帕博的研究顯示，當智人從非洲大陸傳播開來時，已有尼安德塔人跟丹尼索瓦人兩個不同的古人類群體生活在歐亞大陸。