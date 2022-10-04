2022年諾貝爾獎陸續揭曉 這些華人被看好

2022年諾貝爾獎 將於3日起至10日陸續頒布，各界在猜各獎項的得獎者。3日已宣布醫學獎得主是瑞典人類演化遺傳學家帕博；4日公布諾貝爾物理學獎得主；5日，諾貝爾化學獎公布得主；6日，公布諾貝爾文學獎得主；10日是宣布經濟學獎得主。

在熱門的諾貝爾和平獎上，今年可能頒給反對俄羅斯總統普亭的人士、協助平民的志工或烏克蘭總統澤倫斯基 ，以表示譴責俄國侵略戰爭；澤倫斯基的呼聲最高。路透報導，和平獎也可能頒給童貝里(Greta Thunberg)等環保人士以凸顯氣候變遷問題

中國「第一財經」報導今年有望得獎的多位華人科學家。在化學獎方面， 製造柔性「電子皮膚」半導體聚合物的史丹福大學的化學工程師鮑哲南，開創有機和聚合物電子材料的新型仿生應用，包括製造出一種和人類皮膚功能類似的柔軟「電子皮膚」。科睿唯安評選鮑哲南是首選。

日本 化學領域學術新聞最大網站 Chem-Station，列出今年諾貝爾化學獎可能獲獎的熱門名單，其中前台北中研院院長、美國Scripps研究院講座教授翁啟惠，被點名為獲化學獎的熱門人選之一。

據中央社報導，翁啟惠發明的程式化自動合成多醣分子及以酵素技術大量合成複雜多醣體及醣蛋白的研究為世界首創， 2014年獲得被視為諾貝爾獎前哨的沃爾夫化學獎，2015年獲英國皇家化學會羅賓遜獎，2021年獲威爾許化學獎。

在文學獎方面，15年過去一直被看好的日本作家村上春樹，再次被認為是熱門人選。被看好的中國作家有殘雪、閻連科和余華，他們去年就被認為是奪獎熱門。