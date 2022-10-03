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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

稀缺食品回到貨架了 優惠大折扣卻難復返

編譯洪毅／綜合2日電
賣場架上不再缺貨，但優惠卻變少了。（Getty Images）
賣場架上不再缺貨，但優惠卻變少了。（Getty Images）

面對40年來最劇烈的通膨，許多消費者可能趨向於尋找打折商品；但是新冠疫情爆發造成的供應鏈危機依然餘波未平，讓以食品公司為主的製造商提供的報價不再誘人，導致零售商難以向消費者提供更多優惠。

華爾街日報(WSJ)報導，市調商Inmar Intelligence副總赫特爾(Jim Hertel)表示，零售商的優惠通常來自於製造商，例如製造商提供15%至18%的進價折扣，讓零售商向消費者祭出優惠，或是將其商品擺放在賣場更好的位置，促進該商品的銷售量。

但是市調商IRI表示，今年第三季約20.6%的食品或飲品以優惠價售出，而在疫情之前，2019年同期的數字為25.7%。

這代表現在的賣場，原價被劃掉的商品價格標籤，或是寫著「買一送一」的牌子，比疫情前還要少，讓已經苦於通膨的消費者透過優惠為荷包止血的難度增加。

賣場架上不再缺貨，但優惠卻變少了。（Getty Images）
賣場架上不再缺貨，但優惠卻變少了。（Getty Images）

一名住在田納西州的退休人士向WSJ表示，過去不時祭出優惠的Aldi超市，如今幾乎只有即期肉品或披薩次級品才有折扣，迫使他們改變烹調的習慣。

製造商減少進價折扣的主要原因，是供應鏈危機衝擊後的餘波依然蕩漾，許多業者的生產依然受限，或是瞻前顧後；例如鷹嘴豆泥醬生產商Sabra執行長伯格斯坦(Joey Bergstein)說：「我們不願意創造我們無法滿足的需求。」

當前賣場架上缺貨的情況已經愈來愈罕見，不過這也是零售商加價進貨的結果，優惠減少成為充足貨源的代價。

位於芝加哥的零售商Fresh Market Place總經理德羅索斯(Kosta Drosos)就表示，能夠提供優惠的商品愈來愈少，不然就是該商品銷售上充滿不確定性，只能轉向一些如番茄醬等「簡單的安全牌」。

不過仍可期待部分大型零售業者祭出更多優惠，例如梅西百貨(Macy's)、目標(Target)、沃爾瑪(Walmart)等業者近期表示，由於年初高估消費者需求，導致庫存壓力激增，必須透過祭出優惠來清庫存。

也有零售商發現，只提供零星的優惠無法吸引更多消費者，例如Festival Foods母公司Skogen's Foodliner營運長穆恩(Randall Munns)表示，消費者不會感覺到這是「大優惠」而大肆採購，但是大家過去習以為常的大優惠，如今恐怕已「一去不復返」。

零售商 疫情 供應鏈

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