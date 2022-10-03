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車用智慧系統 蘋果、安卓新戰場

編譯柯立偉／綜合2日電
Apple CarPlay。（路透）
Apple CarPlay。（路透）

蘋果谷歌(Google)兩大科技龍頭的競爭已不限於智慧型手機領域，車用智慧型系統才是兩家公司兵家必爭之地，華爾街日報甚至預測，未來車主買車時，可能要思考選用蘋果OS或安卓(Android)車款。

目前谷歌的安卓系統開發的速度似乎較蘋果更快，其車用智慧系統「Android Auto」可以在車輛顯示屏上顯示手機所有應用程式；2017年更發布了升級版的「Android Automotive」，除了Android Auto已有的功能以外，某種程度上把車輛顯示屏變成以安卓系統驅動的平板電腦，可以安裝車輛自用的應用程式，也可以由汽車其他零件蒐集如車速、電池狀態、空調系統等各項行車數據。

據悉谷歌已與十幾間汽車製造商建立合作夥伴關係，包含本田(Honda)、斯泰蘭蒂斯(Stellantis)、BMW、通用(General Motor)、日產(Nissan)、三菱(Mitsubishi)等大廠。

Google Android 12L作業系統。（路透）
Google Android 12L作業系統。（路透）

蘋果並未袖手旁觀，它的車用軟體轉型仍在早期，也很難預測演變；該手機巨擘尚未宣布等同Android Automotive的產品，但6月在蘋果開發者大會已出現仿似iPhone的CarPlay軟體下一代展示版，包括把未來汽車的介面做多種演繹；這一點指出其中水更深，甚至可能出現Android Automotive級數的整合，用在未來的汽車上。有些分析家甚至把蘋果未來假設用在車上的軟體，稱為「CarOS」。

蘋果已宣布與十來家車廠推出下一代CarPlay，始用於2023年上市的車款，其中的車廠有富豪(Volvo)、福特、本田、雷諾、賓士及保時捷；蘋果把自己軟體授權給車廠使用，對蘋果而言幾乎史無前例；蘋果長久以來專注於控制自己科技產品的軟、硬體；但換個角度，未能提供CarOS之類的產品，與Android Automotive爭衡，讓蘋果在數億輛汽車方面，得瞧谷歌的臉色，因為谷歌將控制作業系統，而蘋果仿手機的CarPlay軟體要在上面跑。

由於車用智慧型系統的市場不像智慧型手機般定型，除了谷歌與蘋果兩大公司外，還有不少科技公司，甚至是汽車製造商想要自己開發；已與谷歌達成合作夥伴關係的斯泰蘭蒂斯，其資訊部門執行長邦芬特(Yves Bonnefont)就說：「我們對此的看法，還是希望能夠開發出屬於自己的一套軟體。」即便如此，Stellantis還是瞧出與得亞馬遜(Amazon)之流的科技巨擘合夥，可以節省時間及資源。

蘋果 谷歌 智慧型手機

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