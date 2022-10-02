伊恩至少釀70死 180萬戶停電 內陸河川未來幾周續暴漲

颶風伊恩帶來驚人災害，圖為空中所見，佛州一個活動汽車房屋社區滿目瘡痍。(美聯社)

颶風伊恩 (Ian)肆虐佛州 ，不僅缺水斷電還造成至少佛州至少66人死亡，成為佛州史上最慘風災；伊恩在北卡羅來納州 造成四人死亡，佛州、南/北卡州與維吉尼亞州近180萬戶停電；內陸河川氾濫，汙水與飲用水混雜，對淨水廠和居民形成嚴峻挑戰。

伊恩過境後，佛州救災人員1日持續搜索生還者，南/北卡居民則開始評估災損。

缺電供氧 老夫妻窒息

伊恩是侵襲美國威力最大的颶風之一，它上月28日登陸佛州朝大西洋前進，上月30日二度登陸，挾豪雨直撲南卡並挺進北卡，本月1日擴大影響大西洋岸中部各州，影響數百萬人。

伊恩已知造成70人死亡，其中佛州共66人，佛州李郡占35人；李郡大多數人被淹死，也有人受颶風的餘波影響而喪命，一對老夫妻的供氧設備因停電而關閉致兩人窒息。

截至東岸時間1日上午，伊恩在佛州造成約130萬戶停電，南卡約有6萬2000戶斷電，北卡32萬6000戶沒電，維吉尼亞州也有10萬人無電可用。

颶風伊恩帶來驚人災害，圖為國民兵直升機空中所見，佛州松島的房屋及社區1日仍然泡在水中。(路透)

橋梁斷了 災民困孤島

佛州淨水系統受災嚴重，多區無乾淨飲水可用，其中又以松島(Pine Island)最慘，松島與佛州的唯一聯外橋梁中斷，當地災民也不確定多久才能獲救。

國民兵指揮官霍坎森(Daniel Hokanson)表示，截至1日，佛州西南部沿海超過1000人自淹水區獲救。

克莉絲‧許納普(Chris Schnapp)1日焦急的在佛州邁爾斯堡(Fort Myers)薩尼貝爾港(Port Sanibel Marina)等候83歲婆婆是否從薩尼貝爾島(Sanibel Island)獲救的消息；一艘滿載的船隻靠港，許納普未見婆婆身影。

許納普說：「婆婆和兩個姊妹在薩尼貝爾島做生意，姊妹撤離，但婆婆覺得情況沒那麼糟而不走。」她如今無法確認婆婆的安危。

颶風伊恩蹂躪佛州、南北卡，造成人命及財產重大損失；圖為佛州警方封鎖邁爾斯堡濱海社區。(歐新社)

公路滅頂 河流恐潰堤

伊恩過境導致多數河水暴漲、溢流，對救災團隊和物資供應形成巨大挑戰；75號州際公路沿線的密亞卡河(Myakka River)暴漲，連接坦帕以北和佛州西南地重災區夏洛特港和邁爾斯堡的交通1日中斷。

國家氣象局氣象專家弗萊明(Tyler Fleming)說，佛州西南部河水暴漲至峰值，預計未來幾天會顯著下降；但氣象局預報示警，內陸河流未來幾周仍會持續暴漲。

佛州內陸數十哩的亞凱迪亞(Arcadia)部分地區1日變成水鄉，公路滅頂，加油站只露出屋頂；薩拉索塔市(Sarasota)周遭1日考量河流恐潰堤而撤離居民。

伊恩在北卡造成四人死亡，重創街道與供電設備；北卡官員表示，颶風導致的車禍奪走兩命，另有一名卡車駕駛在沼澤翻車斃命，另一名男子受困密閉車庫而一氧化碳中毒身亡。