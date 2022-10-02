喊災後「公平」補助有色族裔和低收入 賀錦麗挨轟

副總統賀錦麗在民主黨全國委員會的女性領導力論壇上表示，風災救助應該照顧有色族裔與低收入社區，引起議論。(美聯社)

副總統賀錦麗 在30日的民主黨論壇上稱，「有色族裔和低收入 」社區是受自然災害影響最嚴重的群體，表示颶風伊恩 (Ian)的災後補助分配應該以「公平」(equity)為原則，她的一番言論也招致強烈的批評聲浪。

賀錦麗與印度女星琵豔卡喬普拉(Priyanka Chopra)出席民主黨全國委員會的女性領導力論壇(Women's Leadership Forum)，一同討論氣候變遷議題，她在論壇上表示有色族裔與低收入社區是受極端天氣事件影響最大的群體。

賀錦麗說目前大家都很關心佛羅里達州和波多黎各(颶風菲奧娜)受風災影響的家庭，以及該如何幫助災區。

她表示：「我們必須以公平為基礎給予資源來解決這件事，必須瞭解我們為平等(equality)而戰，但也需要為公平而戰。」

「我們要瞭解並非每個人都從相同的位置開始，如果希望人們處於平等的位置，有時候必須考慮這些差異。」

幾小時候，前佛州州長發言人、現任佛州快速回應主任普夏(Christina Pushaw)在推特發文抨擊賀錦麗的言論，她的貼文稱：「這是錯誤的。副總統的言論引起過度的恐慌，必須澄清。緊急事務管理署(FEMA)個人援助部(Individual Assistance)已經對所有受伊恩颶風影響的佛羅里達人開放，無關乎種族或背景。」

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)也回應相關貼文，他留言指出提供救濟應該根據「最大的需求，而非種族或其他理由」。

智庫「美國企業研究院」(American Enterprise Institute)研究員德杜姆(Sadanand Dhume)說：「真正的人不會這樣說話。如果颶風襲擊一個州，我們應該期望政府幫助所有受影響的人。」

普夏隨後宣布佛州州長夫人凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis)已經從佛羅里達災害基金(Florida's Disaster Fund)捐出100萬元給符合資格的救援組織。並且呼籲需要協助的民眾撥打1-800-621-3362或登入Disasterassistance.gov網站請求援助。