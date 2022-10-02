83：61 美國女籃世界杯4連霸 中國隊暌違28年再獲銀牌

美國女籃隊1日在女子世界杯籃球決賽中，以83比61大勝中國隊，以八戰全勝之姿寫下四連霸並勇奪隊史第11冠。(Getty Images)

女子籃球世界杯(World Cup)冠軍賽於1日在澳洲 雪梨舉行，衛冕的美國隊對上中國隊；兩隊在比賽中表現均不俗，最後美國隊以83分比61分連續第四屆奪得冠軍，中國隊則是繼1994年獲得銀牌後，再度獲得女籃世界杯亞軍。

28年來從未在女籃世界杯賽中奪牌的中國隊，對上連續三屆奪得金牌的美國隊，讓全場近1萬6000個座位銷售一空，是1953年在智利聖地牙哥 舉行首屆女籃世界杯以來頭一回。

美國隊自第一節開場不久後就持續保持領先，中國隊則是在前兩節努力將落後分數控制在10分以內，讓美國隊難有鬆懈的空間。

例如到第二節末美國隊以33分對28分、僅領先五分時，布莉安娜·史都華(Breanna Stewart)與艾查·威爾森(A'ja Wilson)展開凌厲攻勢，試圖以奪下10分、同時中國只奪下2分拉開差距，但是中國隊的金維娜很快就命中一記三分球，壓制美國隊的領先幅度。

然而已經三連霸的美國隊，與中國隊相比，實力優勢也十分明顯：美國隊從初賽到冠軍賽的八場比賽從未輸過，平均每場得分98.8分，僅低於1994年世界杯的99.1分；而平均每場以40.8分領先對手，更是刷新2010年世界杯的紀錄。

到第三節尾聲時，雙方比分為68分對47分，中國隊落後幅度逐漸擴大到21分；當第四節結束的哨音吹響，中國隊以61分比83分、落後22分的幅度敗給美國，結束這場冠軍爭奪戰。

美女籃主將威爾森(右)突破中國隊韓旭(左)和黃思靜的阻擊，投籃得分。(Getty Images)

在這場比賽中，美國隊的威爾森獨得19分，她也是本屆女籃世界杯的MVP，凱爾西·普蘭(Kelsey Plum)則拿下17分；而在中國隊，李月汝貢獻19分，在第四節拚到受傷離場的武桐桐則奪得13分。

儘管中國女籃未能奪冠，但在此次世界杯已證明是能夠緊隨美國女籃的後起之秀之一：在本屆八場比賽中，中國隊只在對上美國兩場比賽中輸球，其中初賽77分比63分的表現，更是美國隊在八場比賽中，領先分數最少的一場。