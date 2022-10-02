我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

83：61 美國女籃世界杯4連霸 中國隊暌違28年再獲銀牌

編譯洪毅／綜合1日電
美國女籃隊1日在女子世界杯籃球決賽中，以83比61大勝中國隊，以八戰全勝之姿寫下四連霸並勇奪隊史第11冠。(Getty Images)
美國女籃隊1日在女子世界杯籃球決賽中，以83比61大勝中國隊，以八戰全勝之姿寫下四連霸並勇奪隊史第11冠。(Getty Images)

女子籃球世界杯(World Cup)冠軍賽於1日在澳洲雪梨舉行，衛冕的美國隊對上中國隊；兩隊在比賽中表現均不俗，最後美國隊以83分比61分連續第四屆奪得冠軍，中國隊則是繼1994年獲得銀牌後，再度獲得女籃世界杯亞軍。

28年來從未在女籃世界杯賽中奪牌的中國隊，對上連續三屆奪得金牌的美國隊，讓全場近1萬6000個座位銷售一空，是1953年在智利聖地牙哥舉行首屆女籃世界杯以來頭一回。

美國隊自第一節開場不久後就持續保持領先，中國隊則是在前兩節努力將落後分數控制在10分以內，讓美國隊難有鬆懈的空間。

例如到第二節末美國隊以33分對28分、僅領先五分時，布莉安娜·史都華(Breanna Stewart)與艾查·威爾森(A'ja Wilson)展開凌厲攻勢，試圖以奪下10分、同時中國只奪下2分拉開差距，但是中國隊的金維娜很快就命中一記三分球，壓制美國隊的領先幅度。

然而已經三連霸的美國隊，與中國隊相比，實力優勢也十分明顯：美國隊從初賽到冠軍賽的八場比賽從未輸過，平均每場得分98.8分，僅低於1994年世界杯的99.1分；而平均每場以40.8分領先對手，更是刷新2010年世界杯的紀錄。

到第三節尾聲時，雙方比分為68分對47分，中國隊落後幅度逐漸擴大到21分；當第四節結束的哨音吹響，中國隊以61分比83分、落後22分的幅度敗給美國，結束這場冠軍爭奪戰。

美女籃主將威爾森(右)突破中國隊韓旭(左)和黃思靜的阻擊，投籃得分。(Getty...
美女籃主將威爾森(右)突破中國隊韓旭(左)和黃思靜的阻擊，投籃得分。(Getty Images)

在這場比賽中，美國隊的威爾森獨得19分，她也是本屆女籃世界杯的MVP，凱爾西·普蘭(Kelsey Plum)則拿下17分；而在中國隊，李月汝貢獻19分，在第四節拚到受傷離場的武桐桐則奪得13分。

儘管中國女籃未能奪冠，但在此次世界杯已證明是能夠緊隨美國女籃的後起之秀之一：在本屆八場比賽中，中國隊只在對上美國兩場比賽中輸球，其中初賽77分比63分的表現，更是美國隊在八場比賽中，領先分數最少的一場。

澳洲 聖地牙哥

上一則

伊恩至少釀70死 180萬戶停電 內陸河川未來幾周續暴漲

下一則

普亭揚言動用核武 美不敢輕視：代價大、中國不會支持

延伸閱讀

中國女籃世界杯勝澳洲／神奇時刻 姚明「笑出魚尾紋」

中國女籃世界杯勝澳洲／神奇時刻 姚明「笑出魚尾紋」
女籃世界杯／美國4連霸 61:83 中國隊亞軍追平最佳紀錄

女籃世界杯／美國4連霸 61:83 中國隊亞軍追平最佳紀錄
女籃世界杯／28年前在雪梨錯過冠軍 鄭薇率中國隊再戰

女籃世界杯／28年前在雪梨錯過冠軍 鄭薇率中國隊再戰
女籃世界杯／美國狂勝加拿大40分破紀錄 決賽對上中國

女籃世界杯／美國狂勝加拿大40分破紀錄 決賽對上中國

熱門新聞

央視日前釋出一段短影片，顯示中國J-15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（取自推特）

台海角力？解放軍殲15戰機飛越美驅逐艦 環時讚專業

2022-09-26 22:16
位於麥爾斯堡的碼頭，一片慘況，災後復建之路，還很仍然漫長。（歐新社）

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

2022-09-29 21:31
美國前總統川普。（Getty Images）

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

2022-09-28 10:54
美國官員26日表示，一艘海岸防衛隊（Coast Guard）巡邏艇在白令海（Bering Sea）例行巡邏時，遇上一艘中國導彈巡洋艦。圖為海岸防衛隊釋出19日拍攝的照片。（美聯社）

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

2022-09-26 23:52
美國上市公司主管益發擔憂台海緊張情勢進一步升高。（路透）

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

2022-09-25 08:49
聯準會已多次委婉表述，對抗歷史性大通膨，將衝擊就業市場，將會有大批人失業，明春更嚴重。圖為維州一家商店在招工。(Getty Images)

聯準會抗通膨 若升息5碼 至少220萬人失業

2022-09-26 06:03

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀