最高法院新庭期 選舉、平權等爭議案待審

最高法院新庭期將於3日開始，將處理的案件包括選舉、宗教自由、平權法案等爭議。圖為正式就職的首位非商大法官傑克森(左)與首席大法官羅伯茲。(Getty Images)

最高法院新庭期將於3日開始，大法官 將處理的案件包括選舉、宗教自由、平權法案等爭議。

受到疫情影響，最高法院過去兩年半來有著各種防疫規定，口頭辯論先是改為電話會議進行，後來雖然恢復面對面舉行，卻不公開民眾旁聽。首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)已經透露，新的開庭期展開之後，可望恢復過去的例行模式。

羅伯茲本月在科羅拉多州參加活動時表示：「防疫限制已經鬆綁，當我們在10月份第一個周一的上午10時回到庭上時，民眾將可以從旁聽席看到我們。」

最高法院排訂10月4日審理的案件，是受到高度矚目的阿拉巴馬州選舉訴訟官司。阿拉巴馬州國會選區重畫，遭民權團體指控欺騙非洲裔選民，削弱非裔選民的影響力。

最高法院10月31日將審理哈佛大學(Harvard University)及公立大學教堂山北卡羅來納大學(University of North Carolina at Chapel Hill)招生過程是否構成歧視而違憲的平權訴訟。這兩所大學遭控招收學生時考量族裔背景，讓非洲裔及西語裔學生較容易獲得錄取。

有關同性戀者權益的議題方面，大法官在新的庭期將處理網頁設計師拒絕為同婚民眾製作結婚網頁的訴訟。

拜登 總統的移民 政策也將在12月面臨考驗，屆時大法官將處理國土安全部遭控減少逮捕、遞解無證移民的訴訟。

前總統川普任內推出的「留在墨西哥」(Remain in Mexico)政策，規定抵達美國南部邊境的庇護申請者，必須回到墨西哥等候美國移民法院審核結果。今年6月，最高法院裁定拜登有權結束這項川普政府的計畫，讓拜登政府士氣大振。根據媒體報導，拜登政府希望有關移民問題的訴訟，能在最高法院再次傳出好消息。

在上一個庭期當中，最高法院裁決其實頻頻讓拜登政府與民主黨踢鐵板，包括駁回拜登的槍枝管控立場、同意公共預算可以補助私立宗教學校，還推翻了保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。

保守派政治組織「司法危機網絡」(Judicial Crisis Network)主席塞維瑞諾(Carrie Severino)指出，最高法院將有精彩的新庭期，上一個庭期雖然有不少超級大案件，但最高法院這個庭期將處理的案件裡，某些案例將帶來非常深遠的影響。