「與公眾脫節」 最高法院信任度 50年來最低

最新民調顯示，美國人對最高法院的信任度創50年來最低。圖為首位非商大法官傑克森(中)30日正式就職，拜登總統(左)與賀錦麗副總統到場祝賀。(路透)

蓋洛普(Gallup)機構最新民調 顯示，對最高法院為首的司法部 門「非常信任」或「有相當程度信任」的國人不到半數，是50年來調查相關趨勢的最低紀錄；另一項孟莫斯大學(Monmouth University)的民調顯示，大部分國人認為最高法院與公眾「脫節」；種種跡象突顯今夏最高法院推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)，對其整體聲譽造成損害。

蓋洛普調查結果指出，只有47%的受訪者對於聯邦三權分立的司法部門有一定的信任，過去兩年共暴跌20個百分點，與去年相比下滑7個百分點。

蓋洛普總編輯瓊斯(Jeffrey M. Jones)說：「1972年蓋洛普開始調查，大多數年份的信任程度超過三分之二，(目前)司法部門受損的形象與過去大異其趣。」

不僅信任程度大幅下滑，對於最高法院的工作滿意度也不理想，僅四成受訪者贊同最高法院的工作方式，58%受訪者表示不贊同，是蓋洛普調查有史以來最低水準。

簡單來說，在民意方面，最高法院正處於蓋洛普民調史上的最低谷，其中羅訴韋德案與此有最直接關聯；一年前對最高法院「非常信任」或「有相當程度信任」的民主黨 人達半數，但在最新的民調中，同項數據跌至25%。

71%的民主黨人認為最高法院「過於保守」，僅18%民主黨人認為最高法院的意識形態「大致正確」，9%表示「過於自由」；46%無黨派人士認為最高法院「過於保守」；58%共和黨人認為最高法院的意識形態「大致正確」。

另一份孟莫斯大學30日發布的民調顯示，約六成受訪者認為最高法院與大眾的價值觀與理念「脫節」，僅34%認為最高法院與時俱進。

認為最高法院與大眾脫節的民主黨人多達82%，無黨派為62%；共和黨人為32%。

孟莫斯大學調查顯示，54%受訪者不滿意最高法院的工作表現，僅37%贊同；與3月的結果形成對比，當時的民調為42%對42%持平。

此外，66%的受訪者支持大法官應有任期限制，顯示大多數人對於其目前的終身制感到不安。