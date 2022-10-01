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歷史時刻 首位非商大法官傑克森就任

記者胡玉立／綜合報導
首位非裔大法官傑克森(右四)30日正式就職，拜登總統(左六)、賀錦麗副總統(左七)與全體大法官合影。(美聯社)
首位非裔大法官傑克森(右四)30日正式就職，拜登總統(左六)、賀錦麗副總統(左七)與全體大法官合影。(美聯社)

大法官凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)30日在簡短卻充滿傳統的儀式上，正式接受最高法院委託，成為高院首位非裔女性大法官。

非裔大法官傑克森30日正式就職，她的丈夫－外科名醫傑克森(右)在最高法院台階前擁...
非裔大法官傑克森30日正式就職，她的丈夫－外科名醫傑克森(右)在最高法院台階前擁抱妻子。(Getty Images)

非裔大法官傑克森30日正式就職，她的丈夫－外科名醫傑克森(右)在最高法院台階前擁...
非裔大法官傑克森30日正式就職，她的丈夫－外科名醫傑克森(右)在最高法院台階前擁抱妻子。(Getty Images)

現年52歲的傑克遜6月底就開始工作，但30日這場儀式是她首次出現在最高法院席位；她坐在首席大法官羅伯茲 (John G. Roberts Jr.) 最左邊、最資淺大法官入座的桃花心木長凳上；大法官座位是按資歷排列。最高法院新會期將在10月3日開始。

羅伯茲依照歡迎傳統，祝願傑克遜「在我們的共同使命下，擁有長久而幸福的職業生涯」。拜登總統伉儷和賀錦麗副總統伉儷都出席了這場儀式，坐在前排。他們在儀式開始前曾與法官們私下會面。

傑克遜是第116位大法官，也是歷來第六位女性大法官。等待宣誓時，她坐在1800年代初擔任過34年的首席大法官馬歇爾(John Marshall)用過的椅子上。她的兩個女兒和丈夫派崔克．傑克遜(Patrick Jackson)坐在她身後，派崔克腳上的襪子還印有妻子肖像。

馬歇爾當年是奴隸主，傑克遜坐上他曾擁有的位置，增添了一種特殊辛酸。傑克遜是最高法院歷史上第三位非裔大法官，另兩位是湯瑪斯(Clarence Thomas)和已故的首位非裔大法官馬歇爾(Thurgood Marshall)。

30日的儀式上宣讀了委員會任命傑克遜的內容，她還重申了布萊爾(Stephen Breyer)大法官退休後，6月她正式加入法院時所宣誓的誓言。傑克遜取代布萊爾，不會改變法院六比三的保守派多數；但它對大法官統計數據產生很大影響，最高法院將首次包括四名女性、兩名非裔法官；白人男性將不再占多數。

傑克遜也是自2010年凱根(Elena Kagan)大法官加入以來，第一位由民主黨總統提名任命的大法官。

在法庭旁觀的有親屬、法官同事和部分政治領袖。眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)和前眾院議長萊恩(Paul D. Ryan)也在場。萊恩是共和黨人，他與傑克遜有姻親關係。與此同時，幾位現任和前任大法官的妻子也出席儀式，其中包括湯瑪斯的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)；她29日才剛接受眾院1月6日國會暴亂調查委員會的作證訪談。

儀式結束後，羅伯茲陪同傑克遜走下最高法院著名的大理石台階，人們紛紛記錄下這歷史性時刻。當羅伯茲離開時，派翠克上前與傑克遜擁抱說：「我為你感到驕傲。」

大法官 羅伯茲 非裔

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