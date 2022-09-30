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擬將部隊醫療紀錄給俄羅斯 馬里蘭州軍醫夫婦被起訴

編譯周芳苑／綜合29日電

馬里蘭州一名麻醉師和她的美國陸軍醫師配偶試圖提供醫療紀錄幫助俄羅斯對抗烏克蘭，29日被起訴。

聯邦檢察官辦公室表示，這些紀錄從未被送抵俄羅斯首都莫斯科，卻被交給一名臥底的聯邦調查局幹員，幹員收到若干患者訊息，至少五個傷者位於北卡州的布拉格堡陸軍基地。

聯邦起訴書稱，其中一名傷者與美國海軍情報局(Office of Naval Intelligence)的僱員結婚。

聯邦當局確認麻醉師是36歲的安娜‧加布里利安(Anna Gabrielian)，在巴爾的摩一家醫療機構工作；她的先生是39歲的陸軍布拉格堡基地少校和內科醫師亨利 (Jamie Lee Henry) 。

加布里安和亨利各因陰謀和錯誤披露個人健康訊息被起訴。

聯邦起訴書未描述這對夫婦與俄羅斯有什麼關聯，但稱加布里利安告訴FBI幹員，她「出於對俄羅斯的愛國主義動機，向俄羅斯提供任何力所能及的幫助，即使可能被解雇或入獄。」

起訴書稱，這名臥底幹員偽裝成俄羅斯大使館人員， 8月首次聯繫加布里利安，第一次會面時，加布里利安說她之前曾透過電郵和電話聯繫過俄羅斯大使館，稱可提供幫助；她說，亨利可提供美軍如何在戰爭下設立醫院，以及美國先前對烏克蘭提供培訓等相關訊息。

起訴書提到，亨利後來也與幹員會面，聲稱自願加入俄羅斯軍隊，而且在美國真正對俄羅斯宣戰之前將盡可能提供協助。

據稱，加布里利安告訴幹員，如果她有被捕的風險，希望她和亨利的孩子能搭機前往土耳其，不希望孩子和她最終一起蹲牢。

馬里蘭州美國檢察官辦公室稱，如果被定罪，這對夫婦將各面臨最高15年監禁。

俄羅斯 大使館 烏克蘭

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