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俄羅斯簽署併烏克蘭4區 拜登：美國「永遠、永遠、永遠」不會承認

編譯盧炯燊／綜合29日電

俄羅斯預定於30日在克里姆林宮舉行協議簽署儀式，正式將占領的四個烏克蘭地區併入俄國，包括美國在內的西方多國及聯合國均強烈譴責及拒絕承認，預計莫斯科將進一步受到孤立，招致更多國際懲罰及制裁，並讓烏克蘭獲得更多的軍事、政治及經濟支援。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)29日表示，普亭總統將會出席在克里姆林宮聖喬治大廳舉行的儀式，與四個俄占區的代表簽署入俄條約，隨後普亭將發表演說，並與莫斯科指派的四個地區行政長官會晤。

這四個地區分別是東部頓內次克、盧甘斯克和南部札波羅熱及赫松，在早前的公投分別以87%至98%不等的高比率通過入俄。外界注意到，俄羅斯這個手法是複製了2014年併入烏克蘭克里米亞半島時，所採取的吞併策略。

在莫斯科宣布將四區併入俄國後，烏克蘭總統澤倫斯基隨即召開國家安全和國防委員會緊急會議；在早前的公投後，烏克蘭重申一定奪回這四個地區及克里米亞；而俄羅斯警告，會使用包括核武器在內的一切可用手段來保衛所有領土，包括新吞併的地區。

對於莫斯科赤裸裸的吞併，總統拜登29日發表聲明︰美國「永遠、永遠、永遠」不會承認「兼併公投」，永遠不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張。他指責俄羅斯為了追求帝國野心而對烏克蘭發動的攻擊，公然違反「聯合國憲章」，以及主權和領土完整的基本原則，公投是個騙局，結果是由莫斯科炮製出來的。

國務卿布林肯也發聲明說，由俄羅斯精心策畫的公投結果，完全不能代表烏克蘭人民的意願，這個公投鬧劇，旨在掩蓋俄羅斯對烏克蘭領土又一次掠奪企圖。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)在紐約對記者說，俄羅斯將侵占區併入，是違反「聯合國憲章」，沒有法律價值。他更將此舉指為「危險的升級」，絕不能接受。

他表示，作為擁有否決權的聯合國安理會常任理事國，俄羅斯對尊重「聯合國憲章」負有特殊責任。

歐盟輪值主席國捷克的外長利帕夫斯基(Jan Lipavský)說，歐盟拒絕這種片面的吞併，它基於一個完全偽造的過程，沒有合法性。

烏克蘭 俄羅斯 公投

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