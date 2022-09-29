在俄美公民恐被徵召 白宮呼籲快離開

編譯盧炯燊／綜合28日電

俄羅斯 總統普亭發令徵召30萬後備軍人入伍參加對烏克蘭 戰爭後，美國駐莫斯科大使館28日發出警告，呼籲在俄美國公民 盡快離去，美國公民也不要前往俄羅斯。

大使館說，俄羅斯有可能阻止美國公民離境，並會徵召有雙重國籍的人服役；俄羅斯也可能拒絕承認擁有雙重國籍的美國公民，也會限制他們獲得美國領事協助。

在普亭宣布徵召後備軍人後，許多年輕男性紛紛外逃；美國大使館表示，航班極為有限，無法在短時間獲得機票，不過汽車和公共汽車使用的陸路仍然開放；館方說，在目前情況下，使館幫助美國公民的能力受到嚴重限制，人們應該盡快自行作出安排。

大使館也要求美國公民應攜帶適當的身分證明，包括美國護照及俄羅斯簽證，並制定不依賴美國協助的應急計畫。

美國國務院也在官網提供離開俄羅斯的信息，說美國公民應記住，俄羅斯沒有保障和平集會和言論自由的權利，所以應避免所有社會或政治抗議活動，也不要在抗議活動中拍照。

與此同時，拜登政府28日宣布，美國將向烏克蘭提供額外11億元的援助，購買更先進的火箭系統及其他先進武器，用以對抗俄羅斯攻擊烏軍的無人機。

最新一攬子計畫是根據烏克蘭安全援助計畫(Ukraine Security Assistance Initiative)提供的，這個計畫是為烏克購買武器和設備時提供資金；拜登政府對烏克蘭的援助總額接近170億元。

白宮新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，美國不會停止支持烏克蘭，將繼續與烏克蘭人民站在一起，只要有需要，就會提供他們提供保護自己所需的安全援助。

根據整個計畫，包括18個「高機動性多管火箭系統」(Himars，簡稱海馬士)、數以千計的槍械、無人機、飛彈及300輛汽車、數十輛卡車和拖車運輸重型設備、各種雷達、通信和監視設備以及其他士兵裝備等。