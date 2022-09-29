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加強護台 眾議員提台灣政策法對案 供台防禦侵略武器

記者張文馨／華盛頓報導
眾議員麥考爾28日提出台灣政策法案的對案將在眾院討論，他也是現行台灣保證法的提案人。(美聯社)
眾議員麥考爾28日提出台灣政策法案的對案將在眾院討論，他也是現行台灣保證法的提案人。(美聯社)

繼聯邦參議院外交委員會14日通過台灣政策法案後，聯邦眾議員也跟進推動立法，外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）28日提出對案，在安全部分增加「戰略清晰」，提供台灣更多防禦侵略的武器。

此外，在參院外委會審查時被淡化強度的駐美處更名案，以及被移除的第105條，亦即美國在台協會處長人事任命應獲得參議院同意並稱為「代表」，麥考爾版本納入這兩項象徵性條文。

麥考爾辦公室提供的法案摘要，有關更新台灣政策部分，除了強化雙邊代表處的法理強度，還要求美國政府將台灣視為政府，並重申台灣保證法的內容，要求美國政府取消對台灣沒必要的限制。

針對台灣的安全協助，對台灣無償提供外國軍事援助規模為5年65億美元，和參院外委會通過版本相同，並設下台灣也必須增加國防預算（非人事支出）的相對條件；此外法案要求建立美台聯合訓練、計畫和演習，提供外國軍事融資貸款以及加速對台軍售。

麥考爾透過新聞稿表示，這部法案將強化台灣的防衛並抵禦中國共產黨的進犯，由37位共和黨籍眾議員共同提出，包含眾議院「台灣連線」（the Congressional Taiwan Caucus）共同主席夏波（Steve Chabot）、眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler），蓋拉格（Mike Gallagher）等人。

麥考爾說，台灣是美國的重要國安夥伴，而台灣的民主正面臨中國史無前例的威脅，在侵略真正發生之前，是時候武裝美國的盟友；嚇阻是阻止中國挑起衝突的關鍵。

台灣政策法案為參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）在6月提出，當時表示這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。

參院外交委員會14日審查完竣，將駐美處更名案的象徵條文改為較溫和的「國會建議」性質，對台軍援規模為5年65億美元，並將封鎖台灣或對台灣發動重大網路攻擊，也列為制裁北京高官的條件。

參院外委會將法案送出後，參議院院會將接手審理，這項法案內容也須獲眾議院支持通過，整合出一致版本後，才能送交白宮給拜登總統簽署。

眾議員薛曼（Brad Sherman）日前表示，今年內要完成立法有困難，會盡量努力，若今年沒做完就明年繼續；路透曾報導，台灣政策法案可能被納入更大型法案中（例如國防授權法案），在今年年底順勢通過。

另外，副總統賀錦麗28日譴責中國在太平洋「令人不安」的作為，表示中國正削弱以規則為基礎國際秩序的關鍵要素。她並宣示，華府將持續深化與台灣的「非官方關係」。中國外交部則反批美國言而無信在先，沒資格談規則和秩序。

賀錦麗28日在美國海軍海外最大基地日本橫須賀港內的「霍華德」驅逐艦上表示：「中國正在向鄰國展示軍事和經濟威脅力量，在東海與南海我們都已目睹其所作所為，最近是在台灣海峽。」

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