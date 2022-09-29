NBC主持人罹乳癌 籲婦女定期篩檢

NBC前主持人凱蒂庫瑞克在自己的社群媒體上透露罹患乳癌，盼藉此提醒婦女定期接受檢查。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)前王牌女主持人凱蒂‧庫瑞克(Katie Couric)28日宣布罹患乳癌，近幾個月來她一直在接受治療；她以自己為例呼籲婦女務必按時接受篩檢 。

65歲的庫瑞克曾是先「今日」(TODAY)晨間節目的共同主持人，在社群媒體 Instagram發文分享一個驚人的統計數據，在美國，每兩分鐘就有一名女性跟她一樣被診斷出患有這種疾病。

庫瑞克在文中寫道，「6月21日，我成為他們其中一員。」她說，在接近10月 「乳腺癌認知月」(Breast Cancer Awareness Month)之際，想與大家分享她的個人故事，並鼓勵大家定期篩檢，及在乳房X光檢查之外可能需要進一步接受其他檢查。

庫瑞克在她個人專屬網站 Katie Couric Media上撰文透露，她在與銀行家莫爾納(John Molner)結婚八周年紀念日時得知診斷結果；她形容當時的感受說，「我感到噁心，房間開始旋轉，我身處在一個開放辦公室的中間，所以我走到角落小聲說話，我的嘴無法跟上我腦海中盤旋的各種問題。」她寫道。

庫瑞克說她立即想到其他罹癌的家人，包括她的第一任丈夫莫納漢(Jay Monahan)，他1998年以42歲壯齡死於結腸癌。得知診斷結果後，她很快從不相信轉變為聽天由命，她的反應從「為什麼是我？」轉變成「為什麼不是我？」

與醫生擬定計畫後，庫瑞克7月14日接受手術 ，9月7日開始接受放射治療，最後一次治療是在27日；她想分享自己的經歷，鼓勵其他女性接受檢查。

庫瑞克提醒人們務必接受年度乳房X光檢查，她向來規律接受檢查，這次延遲六個月，不敢想像如果推遲更久會發生什麼；確定是否需要進一步檢查也同樣重要。