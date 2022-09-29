健康食品新定義：蔬果奶真材實料 少油少鹽少糖

FDA28日公布健康食品新定義，必須符合少油少鹽少糖的標準，才能標示為健康食品。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)28日公布「健康食品」的新定義，蔬果奶類須真材實料且少油少鹽少糖，才准在包裝正面強調產品屬於「健康」(healthy)食品。

食品的主要營養成分，除了要符合食藥局 健康飲食指南蔬菜、水果、奶酪分類標準，其他營養素如飽和脂肪、鈉和添加糖分只能在「限定範圍內」，例如，早餐的麥片，每份全麥的比例必須占每盎司的四分之三，飽和脂肪不得超過1公克，鈉或鹽分不得超過230毫克，添加糖不得多於2.5公克，才准標示為健康食品。

這項產品標誌規定，目的是讓消費者選購食物時，能夠輕易認明哪些是健康食品，不必在一大堆標誌細目中仔細推敲。食藥局說，這條新規定符合最新營養科學、「營養事實」標誌法規以及飲食指南。

該局正在研製健康食品的圖樣設計，供業界自行採用。

白宮 28日舉辦飢餓、營養與健康會議，食藥局特別在會議開幕前公布健康食品的最新定義。

該會議首創於1969年，當時尼克森政府奠定基礎後，歷屆政府陸續制定了糧食券、學校營養午餐等政策，對減少美國人民飢餓，做出不小貢獻，也讓政府得以在病疫流行期間，持續照顧弱勢族群。

白宮表示，食藥局這套營養與健康標誌辦法實施後，可以透過「五顆星星」和交通號誌等工具，快速簡明傳達營養資訊，讓民眾均等取得攸關個人健康的訊息，做出明智的選擇。廠商也可據以改善產品，讓產品更符合健康的目的。

疾病防治中心資料顯示，六成美國人有生活習慣造成的長期疾病，主要源自肥胖 和不良飲食，這類長期性的疾病是造死亡與殘障的主因，每年給健保體系增加4.1兆元的沉重負擔。

肥胖症「流行病」在新冠病疫期間的發展，令人不敢樂觀，最新研究發現，整體人口肥胖比率都上升，尤其是5到11歲兒童，平均體重增加5磅多。病疫流行前，這個年齡群約有36％屬過重或肥胖，如今增為45.7%。

食藥局的飲食指南著重植物食材，包括蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果類和種子類。