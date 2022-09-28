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中共20大前維穩 傳禁大規模拋售股票 官媒否認

聯合報系記者／綜合報導
中共第20屆全國黨代表大會將於10月16日登場。（本報資料照片）
中共第20屆全國黨代表大會將於10月16日登場。（本報資料照片）

中共第20屆全國黨代表大會將於10月16日登場，路透27日引述消息人士指，中國官方近期透過電話方式，已向境內基金、券商下達窗口指導，要求在20大前夕及期間，協助維持股票市場穩定，避免大規模拋售股票，防止出現大升大跌或異常交易。

針對上述消息，官方中國證券報27日晚上稱非事實，指監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導。

中共20大前夕，當局持續加強政治、社會、經濟和金融等「維穩」力度，共同指向的目標是，確保這場牽動中共最高權力組成的大會順利召開。

中國Ａ股三大指數27日開盤後小漲，受上述消息影響，午盤過後快速走高，上證指數27日收在最高點3093點，上漲1.4%；深證成指上漲1.94%，創業板指大漲2.22%，成為亞洲表現最強股市。

外資有逢低進場低接Ａ股的跡象，Wind資料顯示，以外資為主的北向資金午後進場，全天淨買進人民幣32.72億元（約4.6億美元），這是9月13日以來首次連續兩日加倉買進；其中滬股通淨買入人民幣25.3億元（約3.5億美元），深股通淨買入人民幣7.42億元（約1億美元）。

報導指，在美國聯準會為首的各國央行升息寒潮下，全球股市一片黯淡，Ａ股在本月中下旬以來也進入單邊下跌，但跌幅相對緩和，26日上證指數下跌1.3%，但27日就上漲1.4%，等於把前一日下跌補回。

消息人士透露，監管層已要求不要大規模賣出，也不要大規模買入，基本上維持穩定，「（窗口指導）沒有書面文件，電話打給合規部門的」。另一華東市場人士也稱，接到官方口頭通知。

報導提到，這次與4月疾風驟雨式的市場調整不同，本輪中國股市的下跌幅度較為溫和，滬指依然在3000點之上運行，監管層的「護盤之心」似乎也沒有那麼迫切。

報導引述一家100億私募基金員工表示，依目前市況，監管層還不至於通知每一家大型投資機構進行維穩。另一家基金公司指，他們沒有接到窗口指導，但在20大前維穩，是公募基金公司的責任。

為確保經濟成長，中國商務部27日發布「支持外貿穩定發展若干政策措施」，包括增強外貿履約能力，進一步開拓市場；激發創新活力，助力穩外貿，及強化保障能力，促進貿易暢通。

20大 指數 中共

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