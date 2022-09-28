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清零政策、房市動盪 世銀估中國經濟成長由4.3%掉到2.8%

編譯潘勛／綜合27日電

世界銀行最新預測指出，中國因嚴格執行新冠清零政策，加上房市動盪，今年經濟成長將只有2.8%，比起6月預估的4.3%下降不少；但中國的22個東亞開發中鄰國今年因解除新冠限令、區域觀光復甦，成長將超越中國，為1990年來首見。

華爾街日報(WSJ)27日報導，但包括美國聯準會在內的各國央行大幅調升利率，以壓低通膨，恐傷及全球經濟成長，另舉債極多的新興市場償債壓力升高，東亞地區前景並不看好。

世銀對中國經濟成長今年的預估，比起國際貨幣基金(International Monetary Fund)估計的3.3%，還有一些民間銀行如高盛(Goldman Sachs Group)、渣打(Standard Chartered)的預估，還要嚴峻。

世銀在26日的報告中指出，中國防堵新冠疫情的成功，是因為付出可觀的經濟代價；另指出中國房地產重挫，不管銷售、房價、營建活動都急轉直下，開發商背負龐大債務付不出來，爛尾樓充斥讓消費者失去信心。

許多金融機構如高盛、野村證券及史坦普全球評等(S&P Global Ratings)近日都把中國明年的成長估計調低，原因在全球經濟走軟，而中國明年還堅持清零政策。

報告中涵蓋的地區除中國，還有東南亞經濟體如馬來西亞及印尼、太平洋島國如薩摩亞、東加，但不包括東亞先進經濟體如南韓、新加坡及日本。

扣除中國，該地區經濟預估成長5.3%，比去年的2.6%呈大躍進；越南估計成長7.2%、菲律賓6.5%、馬來西亞6.4%、印尼5.1%。

世銀東亞及太平洋首席經濟研究員馬托(Aaditya Mattoo)指出，中國通常在東亞帶頭成長，目前卻告落後，「角色逆轉」。

研究中的某些經濟體仍比疫情前規模來得小，西方對亞洲出口品的需求消退，故各國加緊提升國內成長以彌補差距；世銀指出，柬埔寨、菲律賓及泰國經濟表現今年可望超越疫情前水準。

世銀表示，報告中的大多數國債外債相對很低，資金需求可控；但有些國家面對美元走強、升息讓借貸成本升高，寮國、蒙古等外債高築國家加倍痛苦。

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