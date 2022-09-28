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中俄發動訊息戰 Meta下架假帳號 相關訊息提供給FBI

記者張文馨／華盛頓報導
臉書母公司Meta27日宣布，發現來自中國和俄羅斯的假訊息作戰，已經移除相關帳號和網頁。（路透）
臉書母公司Meta27日宣布，發現來自中國和俄羅斯的假訊息作戰，已經移除相關帳號和網頁。（路透）

臉書母公司Meta27日宣布，發現來自中國和俄羅斯的假訊息作戰，已經移除相關帳號和網頁；源自中國境內的操作針對美國期中選舉和捷克政府，俄國方面以德法英義和烏克蘭為目標，宣傳俄烏戰爭的虛假訊息。

Meta透過報告表示，這是首起在期中選舉前發現，針對美國國內政治的訊息戰，此外，還針對捷克對中國和烏克蘭的外交政策。

根據報告，Meta發現來自中國的小型網路行動，自去年秋天到今年分別有不同操作模式，部分鎖定政治光譜兩端的美國民眾，或是發動批評捷克政府的訊息戰，稱支持烏克蘭會傷害捷克經濟，呼籲捷克政府不要和中國對抗；Meta表示，相關訊息遍及臉書、Instagram、推特和兩個捷克請願網站。

報告提到，不過這些行動都是小規模，也沒引起過多關注，他們發現相關行動在中國工作時間內（周一到周五，朝九晚五）發動，而不是考慮受眾的上網高峰期，其中部分還被民眾一眼看出是假訊息；Meta以違反社群運作標準，移除臉書81個帳號、8個粉絲專頁、1個社群和2個Instagram帳號，並將相關訊息分享給聯邦調查局。

Meta調查發現，這波來自中國的假訊息行動，有的以美國保守派和自由派口吻發文；例如，今年3月到4月社群網路出現保守派意見，宣傳擁槍權、反墮胎、宣稱美國在烏克蘭境內擁有生物武器辦公室，批評拜登和香港泛民派運動。

今年4月到8月，則有宣稱來自佛州、德州和加州的自由派人士，發布支持生育選擇權和槍枝改革，以及批評共和黨和共和黨議員魯比歐（Marco Rubio）等意見。

被禁的俄國網路行動規模較大且複雜，Meta表示，主要針對德國、法國、義大利、烏克蘭和英國的用戶，討論烏克蘭戰爭與影響；相關行動自5月展開，遍及60個網站，宣傳親克里姆林宮言論，甚至模仿德國明鏡周刊（Spiegel）、英國衛報（The Guardian）、義大利安莎社（ANSA）等新聞網站，企圖以假亂真，被德國記者發現；此外，Meta還發現，俄羅斯在歐洲和亞洲的大使館協助宣傳相關假訊息行動。

Meta表示，針對俄國網路行動封禁的臉書和Instagram帳號超過1600個、703個粉絲專頁及29個群組，他們投入在臉書和Instagram的推廣費約10萬美元。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Meta並未說明這波假訊息行動與中俄特定實體或政府的關係，但這是來自中方首度有針對美國民眾的假訊息行動，操作美國敏感政治議題，在期中選舉前，Meta會保持高度警戒。

烏克蘭 臉書 期中選舉

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