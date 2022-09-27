期中選舉倒數7周 民主黨參院多數不保？看7州關鍵席位

距11月期中選舉剩七周，「國會山莊報」26日分析，有七名聯邦參議員 席位最有可能翻轉黨派，讓民主黨 喪失參院多數地位。

賓州

民主黨對於翻轉賓州共和黨 參議員圖米(Pat Toomey)席位抱持樂觀態度，加上「庫克政治報告」上月修正賓州席位，從「翻轉」改為「親民主黨」；獲民主黨提名的副州長費特曼(John Fetterman)在多項民調的表現，優於共和黨對手奧茲(Mehmet Oz)。

共和黨資深策士詹寧斯(Scott Jennings)說：「奧茲遭受部分負面廣告攻擊，而費特曼沒有。」

內華達州

內州可能是共和黨在參院翻盤的最佳機會，而民主黨可能丟失參院多數。

民主黨參議員候選人馬斯多(Catherine Cortez Masto)2016年成為內州首位拉丁裔參議員，如今面對共和黨勁敵賴克紹(Adam Laxalt)的挑戰。

「庫克政治報告」視內州為翻轉州，多項民調顯示兩位前州檢察長的支持率相當，馬斯多仰賴墮胎議題吸引拉丁裔選民，賴克紹側重通膨和人口販運。

喬治亞州

民主黨籍參議員候選人沃諾克(Raphael Warnock)2020年擊潰前參議員洛夫勒(Kelly Loeffler，共和黨)，如今連任，對上共和黨的前美足(NFL)明星沃克(Herschel Walker)。

沃諾克的銀彈比沃克充足且無醜聞，但近期民調顯示沃克後來居上。

民主黨策士賴尼什(Jon Reinish)表示，沃克的運動員背景和他獲得前總統川普背書是極大助力，「足球在該選區是神，而他又是川普的代理人，『讓美國再次偉大』競選策略將奏效。」

威斯康辛州

共和黨參議員強生(Ron Johnson)2016、2010年都以個位數的得票率險勝，今年面臨威州副州長巴恩斯(Mandela Barnes，民主黨)挑戰，也可能出現類似情況。

賴尼什說，巴恩斯在麥迪森和密爾瓦基擁有高度支持，若能動員選民投票，將有機會拿下威州。

俄亥俄州

共和黨參議員波特曼(Rob Portman)將退休，但接棒的共和黨候選人萬斯(JD Vance)與民主黨對手萊恩(Tim Ryan)的支持率幾乎平分秋色。

前總統歐巴馬兩度拿下俄州，萊恩可能具備優勢，但川普也曾拿下俄州，而拜登總統在當地支持率不佳。

北卡羅萊納州

北卡眾議員巴德(Ted Budd)與民主黨的雪莉·比斯利(Cheri Beasle)競逐參議員柏爾(Richard Burr)退休後的空缺。

巴德獲得川普、前美國駐聯合國大使海理等黨內重量級人物支持，比斯利則為北卡最高法院前法官。

賴尼什認為，比斯利若能動員2008年支持歐巴馬的選民出門投票，將有機會勝出。

亞利桑納州

獲川普背書的創投家候選人馬斯特斯(Blake Masters)在近期的「俄州預測洞察」(Ohio Predictive Insights)民調中，領先現任民主黨籍聯邦參議員凱利(Mark Kelly)12個百分點，但「庫克政治報告」評估此州為親民主黨。