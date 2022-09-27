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拜登川普2024再交鋒？兩黨支持者不挺：新血出戰較好

編譯柯立偉／綜合26日電
拜登總統與前總統川普都尚未對外宣布競選2024總統，但兩人近期的競選口號卻又都在暗示將會投入選戰。(Getty Images)
拜登總統與前總統川普都尚未對外宣布競選2024總統，但兩人近期的競選口號卻又都在暗示將會投入選戰。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，雖然拜登總統與前總統川普都尚未對外宣布競選2024總統，但兩人近期的競選口號卻又都在暗示將會投入選戰；然而，幾間民調公司及媒體的民調均顯示，紅藍兩黨多數支持者都想看到「新血」，而不是兩個已經在2020年交鋒過的前現任總統再戰。

華郵與美國國家廣播公司25日公布最新民調顯示，民主黨支持者及傾向民主黨的獨立人士中，56%的受訪者表示希望2024年民主黨派「拜登以外的人」競選總統，特別是40歲以下的年輕選民，高達70%不願看到拜登連任；多數受訪者都說，拜登實在太老了，是時候把火炬交棒給下一代了。

佛蒙特州一名在博物館任職的民眾坎恩(Adam Kane)就說：「我不覺得拜登做得不好，我很喜歡他也很尊敬他，但歸根結柢，他實在太老了，現在已經是更新領導層的時候了。」

至於共和黨支持者對於川普的態度就較為兩極，47%的受訪者認為川普仍是2024年代表共和黨出戰的最佳人選，但希望其他人競選的共和黨支持者也有46%；雖然川普支持率仍稍高，但兩者差距在誤差範圍內，無統計學上意義，且相較於2019年有高達67%的共和黨支持者支持川普連任，他的支持度在共和黨內已顯著下滑。

如果只有川普能選，不希望他再戰2024的共和黨支持者還是會選擇川普；賓州58歲的共和黨支持者凱琳‧卡貝爾(Karin Cabell)說：「如果最終還是川普出來選，我還是會投給他；但最好是其他人出來，如果兩黨都是新血出戰那就再好不過了。」

總統選舉史上並非沒有出現過上屆兩黨候選人在次屆選戰中再次碰頭的情況，曾任第22任總統的克里夫蘭(Grover Cleveland)雖在1888年競選連任時敗給共和黨籍的哈里森(Benjamin Harrison)，但成功在1892年斷送哈里森連任之路；只是這個前總統打敗線總統的紀錄是「民主黨打敗共和黨」，與這次的狀況仍稍有不同；若川普再選2024並且成功擊敗拜登，將成為史上首個「贏回總統寶座」的共和黨籍總統。

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