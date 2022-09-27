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極右守誓者創辦人 畢業自耶魯、曾任職法院 卻變階下囚

編譯徐薏茹／綜合26日電
「守誓者」創辦人羅茲。(美聯社)
「守誓者」創辦人羅茲。(美聯社)

極右民兵團體「守誓者」(Oath Keepers)創辦人羅茲(Stewart Rhodes)27日將重返法院接受庭審，他與其他四名「守誓者」相關人士被指控「陰謀煽動叛亂」罪名，這是司法部對國會暴亂暴徒所提出最嚴重的指控。羅茲曾經是前途無量的高材生，畢業自名校耶魯大學法學院(Yale Law School)，之後卻一步步踏上極端的道路，成為如今的暴亂煽動者。

美聯社報導，在羅茲創建「守誓者」許久以前，他曾經在亞利桑納州最高法院任職，但他反而變得憤恨不平，最終與溫和派共和黨主管疏遠，離開工作崗位；自此之後，羅茲的生活便充滿抱負及對政府深深的不信任，於是他組建一個反政府團體，並且得到共鳴，當他走向漸趨極端甚至可能導致武裝對峙的道路時，愈來愈多追隨者加入跟隨羅茲；就在去年，他們衝進國會山莊引發暴亂，寫下美國歷史上最黑暗的其中一個篇章。

27日的審判將聚焦於「守誓者」，該組織已擴張到擁有數千名成員，並且在全國各地有組織鬆散的分支。

羅茲出生於加州，高中畢業後加入陸軍服役近三年，因一次跳傘意外受傷後於1986年退伍，後來在內華達大學完成學業，到華府為前共和黨眾議員保羅(Ron Paul)工作，之後又前往耶魯大學就讀。

他離開亞利桑納州最高法院的工作後返回內華達州，2008年羅茲參與保羅的競選工作時，開始構想成立「守誓者」的計畫。

2009年4月19日，羅茲正式成立「守誓者」，該組織宣稱的目標是讓退役與現役軍人、第一線工作者以及警察實踐他們為捍衛憲法不受敵人侵害所做出的承諾。

當川普的政治生涯開始後，「守誓者」的論調開始轉變；據檢察官消息，2020年拜登贏得總統大選後，羅茲開始準備鬥爭，他與組織花費數周計畫阻止並轉移權力，集聚武器，成立「快速反應部隊」，在首都外待命。

國會暴亂發生時，「守誓者」的兩支隊伍與其他暴徒衝進國會。

辯護律師稱「守誓者」到華府只是為了為暴亂發生前的活動為右翼人士提供安全保護。

本案對「守誓者」造成重大打擊，但並不代表羅茲宣揚的理念已經消失。

耶魯大學 亞利桑納州 共和黨

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