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俄小學槍案17死23傷 校友穿納粹符號T恤犯案 自戕亡

編譯徐薏茹／綜合26日電
俄國中部城市伊熱夫斯克88號學校，26日發生大規模槍擊案。圖為穿白衣的學生逃離學校。(美聯社)
俄國中部城市伊熱夫斯克88號學校，26日發生大規模槍擊案。圖為穿白衣的學生逃離學校。(美聯社)

位於俄國中部的伊熱夫斯克市(Izhevsk)26日發生大型校園槍擊案，一名身穿印有納粹符號T恤的槍手在一所小學大開殺戒，至少17人死亡，23人受傷，死者包括11名孩童，槍手犯案後自殺身亡；克里姆林宮稱本次槍擊案是「恐怖主義行為」。

俄羅斯聯邦偵查委員會(Investigative Committee)說，遭襲擊的小學是伊熱夫斯克第88號學校(School No. 88)，伊熱夫斯克市是俄羅斯烏德穆爾特共和國(Udmurt Republic)的首都，烏德穆爾特共和國領袖布雷查洛夫(Alexander Brechalov)說，受傷的23人中包括20個孩童，一名校園警衛及兩名教師也不幸遇難。

根據該委員會調查，槍手是34歲的當地居民卡贊采夫(Artem Kazantsev)，也是第88號學校校友，調查員正在搜查他的住宅。

布雷查洛夫說，卡贊采夫在一家神精心理診所有看診紀錄。

據當地媒體報導，槍手身穿黑褲、黑夾克、納粹符號T恤，頭戴黑色頭套，進入校園前先射殺校警，接著對學生開槍，其中不少學童只有七歲。

地方媒體釋出的影片畫面顯示，受到驚嚇的學生逃出校園，警察攜手槍衝上樓梯間和走廊；也有學生和教師擠在教室內；另一部影片可聽到背景傳出槍聲。

俄國中部城市伊熱夫斯克88號學校，26日發生大規模槍擊案。圖為俄國警方與醫救人員...
俄國中部城市伊熱夫斯克88號學校，26日發生大規模槍擊案。圖為俄國警方與醫救人員搶救傷者。(美聯社)
俄國中部城市伊熱夫斯克88號學校，26日發生大規模槍擊案。圖為俄國警方與醫救人員...
俄國中部城市伊熱夫斯克88號學校，26日發生大規模槍擊案。圖為俄國警方與醫救人員搶救傷者。(美聯社)
俄國中部城市伊熱夫斯克88號學校，26日發生大規模槍擊案。圖為俄國警方與醫救人員...
俄國中部城市伊熱夫斯克88號學校，26日發生大規模槍擊案。圖為俄國警方與醫救人員搶救傷者。(美聯社)

據報導，一名七年級的男學童從三樓的窗戶跳出逃離時受傷。

地方媒體發布的照片顯示，自殺槍手屍體旁的桌上堆放軍火雜誌，上面塗有紅色的「仇恨」字樣，附近有兩把手槍，槍上編著繩索，並帶著哥倫邦(Columbine)、狄倫(Dylan)、艾瑞克(Eric)等字眼；1999年在美國科羅拉多州哥倫邦高中校園發生的槍擊案共造成13人死亡，狄倫與艾瑞克是該案的槍手。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)稱這起攻擊是「無人性的恐怖主義行為」，並表示總統普亭對此深感悲痛，培斯科夫表示普亭已致電布雷查洛夫等官員，「給予一切必要的指示」。

俄國中部城市伊熱夫斯克88號學校，26日發生大規模槍擊案。圖為市民當天在學校前獻...
俄國中部城市伊熱夫斯克88號學校，26日發生大規模槍擊案。圖為市民當天在學校前獻花致意。(美聯社)

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