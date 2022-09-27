史諾登洩美重大國安機密 流亡十年 獲普亭批准入俄籍

在俄國藏匿多年的前美國國安工作人員史諾登。(路透)

美國國家安全局(NSA)前外包雇員史諾登(Edward Snowden)26日經俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)批准，獲得俄羅斯聯邦公民權，據悉並未放棄美國國籍，目前正與他一同定居在莫斯科的妻子預料近日內也會提出申請。

史諾登26日在推特上寫道：「經過兩年的等待及將近十年的流亡生涯，總算盼來了『穩定的生活』，這對我以及我的家庭而言意義重大，現在我懇請外界給我和我的家人們一些隱私。」

現年39歲的史諾登，2013年在洩漏了大量受國安相關法令機密保護的敏感文件後，展開逃亡生涯；雖然他的支持者認為史諾登是不同意美國政府對全球監聽的「吹哨者」，但美國政府認為他未經授權洩漏應受保護資訊、危害國家安全及竊取政府資產，這三項罪名最重可各處十年徒刑。

雖然史諾登已獲得俄國 公民權，但2019年曾表示只要能確保獲得「公平審判」，就願意回到美國受審；國務院發言人普萊斯(Ned Price)說：「我們的立場從未改變，一向都主張史諾登應返美接受審判。」

此外，史諾登雖受俄羅斯政治庇護，並取得俄國護照，但不只明確拒絕俄國情治機構的合作要求，也曾經在社群媒體上公開批評俄羅斯政治體制；因此，史諾登洩密時任職國家情報總監的克拉卜(James Clapper)說：「俄國在這個時間點批准史諾登入籍申請『很奇怪』，讓人很好奇到底他與莫斯科分享了什麼樣的東西。」